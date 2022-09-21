莫德納次世代疫苗 新北開放預約、24日起接種

中央社／ 新北21日電

新北市衛生局指出，今天起開放COVID-19莫德納次世代雙價疫苗預約施打，3類對象可施打，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下者，9月24日起接種。

新北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議今天上午舉行，新北市長侯友宜表示，疫情尚未紓緩，預估這波疫情尚未到達高峰，各局處仍要謹慎面對、持續觀察，尤其接種疫苗很重要，鼓勵符合資格者施打追加劑。

新北市衛生局長陳潤秋指出，莫德納次世代雙價疫苗24日起開始接種，施打對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下者；開放施打追加劑（第3到第5劑），與上1劑間隔至少3個月以上。

衛生局表示，採多元接種方式，包含新北市COVID-19預約接種系統、新北市合約院所預約或現場掛號隨到隨打，以及專業團隊進入長照機構接種。

另外，新北市第5期COVID-19疫苗接種預約系統今天起至9月23日，每天上午9時至晚間8時開放登記，對象包括6個月至11歲孩童莫德納疫苗；輝瑞嬰幼兒與兒童疫苗第1劑、第2劑；12歲至17歲青少年輝瑞/BNT疫苗第1到3劑；50歲以上成人莫德納第1到4劑；65歲以上成人雙價次世代疫苗第3到5劑（追加劑）。

衛生局指出，COVID-19疫苗施打時間為9月24日至10月2日，地點包含新北市29區衛生所、合約醫療院所、中和環球購物中心接種站、林口三井OUTLET接種站。預約請至新北COVID19疫苗接種預約系統

新冠肺炎 COVID-19

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