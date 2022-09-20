本土爆增44500例 鼓勵兩種疫苗並打

因19日出現「假日效應」，20日確診數爆增逾1萬例，好消息是領口服藥人數已有下降！指揮中心發言人莊人祥20日指出，本土爆增44500例確診個案，較上週同期減少4.9%。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，新的領藥人數統計為8152人次出現下降趨勢，預計不會再出現新高峰。

領口服藥人數降低

羅一鈞分析說，每週二公佈領用口服藥的人數，通常都是一週的高峰，而最新領藥字數較上週已經下降。他說，且輕症跟高風險族群的領藥下降情形均一致，指揮中心預測接下來的領藥情形應該不會再超過9月12日8186人的高峰了。

他說，這一波本土疫情的領藥人數，對比於前一波高峰在6月上旬曾有單日領藥9000多人次，目前研判亦不致於再出現如此誇張的數字。

流感、新冠一起打

現場記者提問，秋冬流感將至，因為與新冠肺炎症狀高度重疊，社區恐藏流感黑數，是否考慮發送流感試劑給民眾？莊人祥回應表示，根據食藥署說法，現在沒有任何廠商來申請流感家用試劑，再加上流感試劑敏感度僅60、70%。精準度不高意味著不發送該類試劑。

他補充說，現在流感的篩檢還是於醫院進行，健保也都有給付，如果民眾出現感冒症狀，首先要做新冠肺炎快篩，一旦陽性就會照防疫流程處理，但如果結果是陰性，就可以至診所再進行評估。

對此，莊人祥19日曾表示，「新冠疫苗可以跟其他疫苗同時施打」，民眾可同時接種流感與新冠疫苗，也可打在不同手臂上。如民眾想間隔施打，或觀察是哪種疫苗施打後產生的反應，則可在與醫師討論後選擇不同時間來施打。

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