COVID-19未歇又將流感季 指揮中心籲有症狀先快篩
國內COVID-19疫情未歇，又將進入秋冬流感季。指揮中心今天重申，有症狀的民眾可先使用COVID-19快篩自我檢測，若結果陰性卻仍有疑慮，再到醫療院所由醫師評估。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，眼看即將進入每年例行的秋冬季流感流行期，但COVID-19和流感症狀類似，只能靠篩檢判定，現在政府卻只提供COVID-19家用快篩試劑。
對於是否發放流感家用快篩試劑，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，目前沒有廠商申請流感家用快篩試劑產品，且醫師若要開立克流感等藥物，並不需要看快篩結果。
莊人祥說，民眾若有症狀，可先使用COVID-19快篩自我檢測，陽性則依相關流程處理，結果陰性卻有疑慮，可帶著檢測結果到醫療院所，由醫師判斷是否進行流感快篩或其他診療，健保都有給付。
至於台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民認為，今年將流感大爆發，預估最多20%人口染疫。莊人祥說，緯度影響流感流行，台灣介於熱帶、亞熱帶間，原本一年四季都會流行，但爆發COVID-19後，因防疫政策包括邊境等加強管控，流感也跟著減少。
隨邊境政策逐步放寬，莊人祥表示，今年10月1日起開放施打公費流感疫苗，呼籲符合資格的民眾都盡快接種，以因應邊境開放後可能會有一波流行，戴口罩、勤洗手也能自我保護。
萬一同時感染COVID-19和流感，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，通常即可能是高風險族群，使用克流感和口服抗病毒藥物不需要特別注意，反而應注意本身慢性病用藥部分，且兩病症都可能導致肺炎，也有靜脈注射藥物可用。
Omicron BA.5現為全球主流株，但美國、英國近期發現BA.4.6新增病例占比呈現升高趨勢，目前台灣累計4例本土BA.4.6案例。羅一鈞重申，目前看來仍以BA.5為主，估計還會持續2到3個月，BA.4.6是否會超車有其可能性，還是要觀察是否出現其他競爭變異株。
此外，美國總統拜登（Joe Biden）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪表示，美國疫情已結束，並提到「沒有人戴口罩了。」
莊人祥強調，美國目前還在推動BA.5雙價疫苗的接種，當地也正與國會要求預算作為抗疫之用，對於「疫情結束」一說，應該要有更科學的方式來判斷。
▪【疫情專題】9月20日新增本土44,500例、境外移入247例 確診死亡33例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言