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全台本土確診今破600萬 4人確診出院卻誤植為死亡個案

聯合報／ 記者鄒尚謙許政榆／台北即時報導
醫療應變組副組長羅一鈞表示，移除的8例死亡個案，其中4例為醫院誤植死亡資訊，將確診出院個案誤植為死亡個案；另外4例則為移除直接死亡的死亡病例。圖／指揮中心提供
醫療應變組副組長羅一鈞表示，移除的8例死亡個案，其中4例為醫院誤植死亡資訊，將確診出院個案誤植為死亡個案；另外4例則為移除直接死亡的死亡病例。圖／指揮中心提供

今日本土增4萬4500例，死亡33例，中重症68例，包括37例中症、31例重症。指揮中心今移除8例被誤植的死亡個案。同時，今本土累計確診數正式突破600萬例，達到601萬82例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，移除的8例死亡個案，其中4例為醫院誤植死亡資訊，將確診出院個案誤植為死亡個案；另外4例則為移除直接死亡的死亡病例；因此，今年一月起全台確診死亡數，加上今日33例死亡個案，累計為9783例。

羅一鈞說明，醫師在初次填寫死因時，將新冠感染填入直接死因，但個案多為7天隔離期滿，解除隔離後半個月至2個月死亡，最短是14天，最長是2個月，經過醫師重新研判後，將個案COVID-19感染從直接死因改為間接感染或移除。

住宿式長照機構部分，採檢陽性率略略提升，工作人員0.7%增至1%，機構住民陽性率則是0.9%增至1.0%；住民確診956例、工作人員495例，送醫後死亡13例。羅一鈞表示，這波領藥人數比前一波6月上旬曾到九千多人份，這次尚未到上次的高峰。

羅一鈞表示，今天確診數比上周二略降，但領藥反應高風險族群確診數，看起來都有下降情形，預期領藥情形不會超過9月12日的人數。

根據指揮中心統計，6個月到4歲幼兒疫苗接種率第一劑為36.3%、第二劑為6.3%。國內疫苗接種率第一劑、第二劑分別為93.4%、87.3%、追加劑第一劑（第三劑）72.9％、追加劑第二劑（第四劑）10.3％；65歲以上第四劑接種率為36％。

本土死亡個案說明。圖／指揮中心提供
本土死亡個案說明。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供
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