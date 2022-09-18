本土確診39330例 又一批雙價疫苗抵台

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
指揮中心發言人莊人祥18日表示，本土新增39330例確診個案，較上週日新增7746例、增加23.5%，另增39例死亡、1名MIS-C個案。（指揮中心提供）
指揮中心發言人莊人祥18日表示，本土新增39330例確診個案，較上週日新增7746例、增加23.5%，另增39例死亡、1名MIS-C個案。（指揮中心提供）

第二批雙價疫苗來了！指揮中心發言人莊人祥18日表示，本土新增39330例確診個案，較上週日新增7746例、增加23.5%，另增39例死亡、1名MIS-C個案。此外，第二批莫德納次世代雙價疫苗80.3萬劑將於18日晚間抵臺，累計到貨160.7萬劑。

新北突破8千例

確診個案分布中，新北市共8607例確診，居全台之冠，其次為臺中市4951例、臺北市4511例、桃園市4097例、高雄市3147例與臺南市2352例。BA.5疫情入侵本土社區，疫情持續升溫，六都仍為最嚴峻的地方。

針對重症個案部分，莊人祥指出，新增一例2 歲男童MIS-C 個案，曾接種一劑新冠疫苗，無慢性病史，確診數週後，出現發燒、頭痛、鼻塞與腹瀉等症狀，9後續送至急診時發現兩側有輕微肺炎，診斷為黴漿菌肺炎，收治住院治療後病況已好轉。

第二批次世代疫苗

繼第一批莫德納次世代雙價疫苗80.4萬劑16日晚間抵達桃園國際機場。指揮中心表示，第二批莫德納次世代雙價疫苗80.3萬劑又將於18日晚間抵臺。預計10月起配送各縣市政府，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全者，作為接種追加劑使用。

指揮中心指出，我國已於去年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3,500萬劑新冠疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前包含本批疫苗共有1124.3萬劑已經到貨。

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