莫德納次世代疫苗陸續到貨 最快19日開放預約

中央社／ 台北18日電

今年採購第二批莫德納次世代雙價疫苗80.3萬劑將於今晚抵台，屆時國內將有160多萬劑疫苗供符合資格者施打，預計最快明天開放預約，民眾可至各縣市衛生局網站查詢預約方法。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，莫德納原型株及BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑已於16日抵台，預計24日起配送施打，今天晚間將再到貨80.3萬劑，預計10月起陸續配送各縣市政府。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午告訴中央社記者，由於首批80.4萬劑莫德納次世代雙價疫苗將分別於9月24日、10月初兩次分配，首批到貨疫苗配完，才會再配送第二批到貨疫苗，所以將視開打踴躍度，滾動式調整今晚到貨的80.3萬劑分配時程，只能暫時預計10月分配，無法有更詳細配送時程。

莊人祥指出，目前次世代疫苗優先開放第一階段對象施打，預計最快明天開放預約，民眾可至各縣市衛生局網站查詢預約方法；預計9月底將完成到貨300萬劑次世代疫苗，屆時將視24日開打後，施打首週接種情況，評估是否開放第二階段對象接種。

根據指揮中心規劃，BA.1次世代雙價疫苗將分2階段提供作為追加劑接種使用，第一階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第二階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者。

今天新增本土COVID-19病例較昨天略降，減少64例，但整體疫情仍較上週同期增加7000多人，增幅為23.5%。莊人祥表示，國內疫情仍在緩步上升，預估接下來這一週單日新增確診人數仍有可能超過5萬例，這一波疫情下降反轉最快需要等到9月下旬。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納嬰幼兒疫苗共接種3773人次，第1劑967人次，第2劑2806人次；輝瑞第1劑3464人次。截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率35.8%、第2劑6.1%。

另外，昨天COVID-19疫苗接種2萬7509人次，截至目前為止，接種人口涵蓋率第1劑93.4%、第2劑87.3%、追加劑接種率72.9%，第2次追加劑接種率10.2%（65歲以上接種率35.9%）。

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