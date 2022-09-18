單日新增病例略降 打過1劑疫苗2歲童仍MIS-C

今天新增本土COVID-19病例較昨天略降，減少64例，但整體疫情仍較上週同期增加；另新增1例兒童重症個案，打過1劑疫苗的2歲男童染疫後仍現MIS-C症狀，經住院治療預計今天出院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明，今天新增3萬9330例本土個案，確診個案新增中重症157例（中症106例、重症51例），其中39人死亡；境外移入增239例。

今天新增39例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，今天沒有新增死亡特殊個案，但增加1例特殊重症病例，為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）個案，是1名沒有慢性病史、曾在7月26日接種過1劑疫苗的2歲男童，8月13日有確診紀錄。

莊人祥指出，這名男童9月5日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞、腹瀉等症狀，9月10日到急診，X光顯示有兩側輕微肺炎，抽血檢驗發現肺炎黴漿菌IgM陽性，診斷為黴漿菌肺炎，收治住院給予抗生素治療。

莊人祥表示，這名男童在住院期間持續發燒，甚至開始出現腹痛及紅眼等症狀，經醫療團隊診斷為MIS-C病例，9月15日轉至醫學中心治療，現階段個案病況已好轉，預計最快可於今天出院。

國內12歲以下兒童重症累計213例，31例腦炎、23例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、134例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有32人死亡，12例腦炎、7例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至9月17日，本土輕症、無症狀個案累計585萬8261例、占99.56%，中症累計1萬4742例、占0.25%，重症累計1萬1308例、占0.19%，其中死亡累計9694人。

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