80.3萬劑莫德納次世代疫苗今晚抵台 累計到貨160.7萬劑

中央流行疫情指揮中心今表示，今年採購之第二批Moderna次世代雙價疫苗80.3萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，預計10月起配送各縣市政府，優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。本批效期至2023年3月29日。

指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1124.3萬劑到貨。

加上本月16日到貨的首批莫德納次世代雙價疫苗80.4萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，加上今晚預計到貨的80.3萬劑，共計抵台160.7萬劑疫苗供第一階段、第二階段民眾施打。 莫德納次世代雙價疫苗今晚預計到貨80.3萬劑，共計抵台160.7萬劑疫苗供第一階段、第二階段民眾施打。圖／食藥署提供

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