本土+3萬9330例、境外239例 莊人祥：較上周增23.5%

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3萬9569例COVID-19確定病例，分別為3萬9330例本土個案及239例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，與昨日相比減少64例本土，降幅0.2%；但較上周日增加4776例，增幅23.5%。

指揮中心表示，今日新增之39,330例本土病例，為18,395例男性、20,917例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,607例)、台中市(4,951例)、台北市(4,511例)、桃園市(4,097例)、高雄市(3,147例)、台南市(2,352例)、彰化縣(1,831例)、新竹縣(1,149例)、新竹市(1,037例)、宜蘭縣(1,014例)、屏東縣(1,012例)、苗栗縣(867例)、基隆市(865例)、雲林縣(853例)、南投縣(786例)、花蓮縣(644例)、嘉義縣(604例)、嘉義市(433例)、台東縣(294例)、金門縣(139例)、澎湖縣(118例)、連江縣(19例)。

指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為24例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至9月15日，死亡日期介於9月3日至9月15日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說，今日新增239例境外移入個案中，為131例男性、108例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(9例)、土耳其(5例)、美國(3例)、泰國、柬埔寨及印度(各2例)、新加坡、香港、希臘、孟加拉國、日本、荷蘭及韓國(各1例)移入。另209例感染國家調查中。入境日期介於今年8月19日至9月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,168,035例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,190,431例排除)，其中5,970,438例確診，分別為32,194例境外移入、5,938,190例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,548例COVID-19死亡病例，其中10,532例本土，個案居住縣市分布為新北市2,220例、台北市1,184例、台中市1,064例、高雄市985例、桃園市805例、台南市803例、彰化縣618例、屏東縣423例、雲林縣329例、南投縣307例、苗栗縣267例、嘉義縣250例、基隆市228例、宜蘭縣218例、花蓮縣183例、嘉義市171例、新竹縣168例、台東縣148例、新竹市112例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。 中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3萬9569例COVID-19確定病例，分別為3萬9330例本土個案及239例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。圖／指揮中心提供 口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供 中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3萬9569例COVID-19確定病例，分別為3萬9330例本土個案及239例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。圖／指揮中心提供 醫療資源。圖／指揮中心提供 中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3萬9569例COVID-19確定病例，分別為3萬9330例本土個案及239例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。圖／指揮中心提供

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