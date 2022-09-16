快訊

台東大地震造成高雄水管主幹線破裂 恐將大停水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王美花確診 經濟部：目前症狀輕微

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花周一出席歐洲商會與中油「2050淨零：最佳實踐報告書」發表會時，於致詞和會後聯訪時，都出現咳嗽狀況。右一為中油董事長李順欽，左一為歐洲商會副理事長尹容。記者黃有容／攝
經濟部長王美花周一出席歐洲商會與中油「2050淨零：最佳實踐報告書」發表會時，於致詞和會後聯訪時，都出現咳嗽狀況。右一為中油董事長李順欽，左一為歐洲商會副理事長尹容。記者黃有容／攝

經濟部今（16）日下午1時許向媒體表示，經濟部長王美花已確診新冠肺炎。經濟部說明，王美花於今早快篩後確診，後續將展開隔離，不過症狀輕微，會採視訊方式處理公務。

經濟部說明，王美花今日稍早因略有症狀，自行快篩後，發現為新冠肺炎確診確診，將依照防疫規範展開隔離；目前症狀輕微，仍會採取視訊方式處理公務。

王美花丈夫、國安會秘書長顧立雄6月底赴美回國後在隔離期間染疫，而王美花上月底率團訪日，9月3日回國，當時一切安好；王美花本周一出席歐洲商會與中油「2050淨零：最佳實踐報告書」發表會，在致詞時忍不住咳嗽出聲，會後媒體聯訪時，因咳嗽不止而中止聯訪、邊咳嗽邊離場，經濟部表示，當時王美花只是嗆到，沒有其他病徵。

新冠肺炎 COVID-19 王美花

延伸閱讀

產業戰略論壇／王美花：找國際盟友 確保產業領先

中油、歐洲商會 發表淨零報告書

若氣價成本續上揚 中油董事長：年底累虧恐逾1800億

王美花：太陽光電今年估推2.5GW 創史上最高一年

相關新聞

本土+3萬9394 境外+234 死亡+40 仍10縣市增破千例

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增3萬9628例COVID-19確定病例，分別為3萬9394例本土個案及234例境外移...

預備解禁邊境0+7 王必勝：考慮機場唾液PCR改發快篩

國人高度關注邊境解封時間點，近日網路更瘋傳「邊境開放時程表」，內容提到10月10日將改為「0+7免居隔」，並開放每日2萬...

莫德納次世代疫苗80萬劑今抵台 指揮中心下午2時記者會

為防新冠病毒疫情擴大，我採購莫德納次世代疫苗首批300萬劑，今天預計抵台80萬劑，經封緘檢驗後，盼下周可提供民眾施打。近...

中重症+175例！8歲女童MIS-C高燒40度休克 急住加護病房

中央流行疫情指揮中心今公布新增175例中重症個案，136例中症、39例重症，以及40例死亡個案。今日新增一名特殊兒童重症...

Novavax第二批50萬劑快來了 王必勝曝9月21日前抵台

我國首批Novavax疫苗50.4萬6月30日到貨，原預計9月上旬再進一批，數量約50萬劑，不過至今尚未到貨。中央流行疫...

莫德納次世代疫苗曝光 首批80.4萬劑抵台 最快下周開打

我採購莫德納次世代疫苗首批80.4萬劑，昨晚抵達桃園國際機場，指揮中心指揮官王必勝昨表示，這批疫苗全新且有效，對於原始株...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。