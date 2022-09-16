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王美花確診 經濟部：目前症狀輕微
經濟部今（16）日下午1時許向媒體表示，經濟部長王美花已確診新冠肺炎。經濟部說明，王美花於今早快篩後確診，後續將展開隔離，不過症狀輕微，會採視訊方式處理公務。
經濟部說明，王美花今日稍早因略有症狀，自行快篩後，發現為新冠肺炎確診確診，將依照防疫規範展開隔離；目前症狀輕微，仍會採取視訊方式處理公務。
王美花丈夫、國安會秘書長顧立雄6月底赴美回國後在隔離期間染疫，而王美花上月底率團訪日，9月3日回國，當時一切安好；王美花本周一出席歐洲商會與中油「2050淨零：最佳實踐報告書」發表會，在致詞時忍不住咳嗽出聲，會後媒體聯訪時，因咳嗽不止而中止聯訪、邊咳嗽邊離場，經濟部表示，當時王美花只是嗆到，沒有其他病徵。
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