游淑慧確診「刀割般喉嚨痛」痛不欲生 無奈問疫情：何時是盡頭？

近期台灣疫情升溫，連3天單日確診破4萬例，台北市議員游淑慧也在16日宣布自己確診，她表示雖然只是輕症，但「刀割般的喉嚨痛」讓她「痛不欲生」，游淑慧也問道疫情究竟「何時是盡頭？」。

中央流行疫情指揮中心15日公布，本土COVID-19新增45269例，較上週四增加近30%，已經連續3天突破4萬例，這波疫情也燒到台北市議員游淑慧。

游淑慧16日在臉書發文 表示 自己確診了，並且強調「真的很痛很痛很痛」。游淑慧表示，雖然在醫生判斷上可能只屬於輕症，但這種刀割般的喉嚨痛，還是覺得「痛不欲生」，再加上發冷又發熱，整個讓她不禁「懷疑人生」。

游淑慧也說明，她內心有幾個無奈的疑問：「打了三劑、四劑還不夠，那到底要打幾劑？」渡過Omicron海嘯，還有BA4和BA5，後面還有多少變種？確診過重複確診的可能性有多大？這次疫情讓她大嘆：「唉，三聲無奈，何時是盡頭」。

游淑慧談到，之前戳鼻子快篩驗了五次，不同品牌都是陰，直到堅持用唾液快篩驗了第六次才確診，因此她說：「戳鼻子有個最大的偽陰盲點，在於自己不夠狠」。

游淑慧提醒，近期疫情再起，大家還是要小心，真的不要有僥倖感，因為這次確診確實讓她「超不舒服」。

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