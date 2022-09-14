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中秋後確診者爆增 兒醫：一家連3天烤肉 5人確診

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為吳昌騰分享中秋假期後兒科急診室現場。擷自「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書粉絲頁
圖為吳昌騰分享中秋假期後兒科急診室現場。擷自「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書粉絲頁

中秋連假過後，本土確診數再破4萬，昨（13）日新增4萬6,795例本土個案，是相隔83天以來再度攀升至4.6萬例，創這波BA.5疫情以來新高。兒科急診醫師吳昌騰於「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書粉絲頁上PO文寫道：「中秋假期後的兒科急診現場…，只能說忙」表示有一家人連烤3天肉後，陸續已傳出5人確診，他呼籲，若在中秋團圓發現同聚家人確診，即便沒有症狀，最保險的方法還是做一次快篩。

吳昌騰表示，在中秋假期後的兒科急診室內「只能說忙」，發現「正如大家的預期，中秋假期後，新冠病毒確診病患不少！」其中也有人同時發燒、腹瀉，在問診的過程中，發現確診病患「好幾個家庭都跟烤肉聚餐有關」。

吳昌騰並分享一名媽媽早上帶小孩來兒科急診看診的情形。該名女子表示自己昨天先確診，隨後一歲的小孩在今天一早也快篩陽性確診。媽媽說：「住家因為是透天厝，有院子可以烤肉，因此在連續假期的3天，3天都有安排烤肉活動。」她也坦承大家烤肉都是邊吃邊聊天，當然口罩也沒戴好。結果一家人在中秋收假當晚便發現有成員確診，直到今天已有5位家人確診，其中兩人還是二次確診。

除了確診病患數增加，吳昌騰還說，急診室內還有一家四口同時腸胃炎的案例，全家也在收假當晚陸續出現症狀，其中最小的妹妹症狀較嚴重，包括「血液的電解質異常、腎功能異常、發炎指數也飆高、甚至出現視幻覺！不時的說窗外有東西！這讓爸爸媽媽都非常的擔心」。

吳醫師提醒民眾，若發現在中秋假期間，曾經一起吃飯聚餐的親友有人確診，即便本身沒有症狀，建議也快篩一下，畢竟，BA.5的免疫逃脫力強、傳播力也強，就算疫苗都有打好打滿，依然有可能會確診。

新冠肺炎 COVID-19

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