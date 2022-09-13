我將跟上日本10月開放邊境？ 王必勝：這周是觀察重點
新冠肺炎導致全世界封鎖邊境兩年多。台灣鄰近的日本近期逐漸鬆綁各項邊境管制措施，並傳出最快10月解除上述入境限制。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，國內BA.5疫情正在上升階段，這周觀察非常重要，評估九月底疫情是否到達高峰。同一時間也正在做邊境解封相關規畫，包括落地篩檢取消的替代方案、免簽全面恢復等。
日本台灣交流協會宣布，將於9月14起針對台灣民眾試行網上簽證申請及電子簽證簽發，外界關心國內何時會對等開放邊境。
王必勝表示，日本雖改成線上簽，但仍要簽證，只是從去現場辦理改成線上。目前看到日本開放是一步步穩健開放，國內策略也差不多，目前已簽證恢復55國雙邊互惠免簽，將會進一步恢復其他互惠免簽國家，包括日本，已在進行規畫。
另外，指揮中心也在討論邊境解封相關，包括機場篩檢取消後替代方案、入境總量管制、自主防疫調整、免簽全面恢復、旅行團開放等。
但王必勝強調，並沒有9月15日將宣布開國門沒有這件事，也不會單純只對國外演出表演者開放，邊境若開放將是全面性開放，不會針對特定類型的人」。
王必勝說，今天確診數高主要是因為三天連假效應有些反彈，在預期中，目前仍評估九月中下旬會到高峰。
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