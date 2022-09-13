影／國民黨團批蔡政府獨厚高端放生清冠
國民黨團總召曾銘宗、書記長李德維、國民黨副秘書長李彥秀上午舉行「獨厚高端、放生清冠，蔡政府罔顧人命，輕蔑中醫」記者會，質疑政府刻意阻擋外國疫苗進口，也忽視清冠一號帶來的療效，反而將資源不斷挹注至高端疫苗。
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