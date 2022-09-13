影／國民黨團批蔡政府獨厚高端放生清冠

國民黨團總召曾銘宗、書記長李德維、國民黨副秘書長李彥秀上午舉行「獨厚高端、放生清冠，蔡政府罔顧人命，輕蔑中醫」記者會，質疑政府刻意阻擋外國疫苗進口，也忽視清冠一號帶來的療效，反而將資源不斷挹注至高端疫苗。 國民黨黨團秘書長李彥秀（圖）指出，陳時中於衛福部長任內多次阻擋外國疫苗，卻忽視高端未獲國際認可事實，「難道把全民當傻子」。記者曾原信／攝影 國民黨立法院黨團舉行記者會，要求政府勿阻擋民間捐贈疫苗，同時應加大支持有療效的清冠一號，台北市中醫師公會長照名譽理事長林展弘出席。記者曾原信／攝影 國民黨立法院黨團舉行記者會，要求政府勿阻擋民間捐贈疫苗，同時應加大支持有療效的清冠一號。記者曾原信／攝影

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