中醫權益遭忽視 藍籲解除清冠公費限制

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

蔡政府別在輕蔑中醫！國民黨立委曾銘宗13日於記者會指出，衛福部已認證清冠一號、二號療效顯著，但卻要限縮公費條件，應將當時限縮的理由與決策過程講清楚，而非看到民怨就轉彎；台北市中醫師公會名譽理事長林展弘也呼籲，「全面解除公費清冠一號的限制」，讓中醫師也有判斷快篩陽性確診的權限。

獨厚高端 輕蔑中醫

曾銘宗說，衛福部所屬的中醫藥研究所研究結果顯示，接受清冠一號治療後，輕中症確診者均未轉為重症，重症患者死亡率更顯著降低。但衛福部卻自打嘴巴，限縮清冠一號的公費條件，對此，他直呼「莫名其妙」。他怒批，蔡政府打壓國內中醫藥產業開發的藥物，而放任高端為所欲為，不僅EUA亂發，還對內線交易不管不顧。

國民黨書記長李維德亦指出，清冠一號效果有目共睹，更被稱為「台灣之光」。政府防疫經費數百億、數千億都在花，但「花一點錢在清冠上，都不願意嗎？」他強調，衛福部應出面向社會大眾說清楚，限縮使用條件的考量與決策過程，不能因為看到民間反彈就轉舵，甚至「想船過水無痕，裝作沒有發生一樣。」

捨便宜求貴？

台北市中醫師公會長照委員會主委褚衍強根據指揮中心資料指出，五月份共購買輝瑞口服藥「Paxlovid」72萬劑與默沙東「Molnupiravir（莫納皮拉韋）」10萬5千劑，每劑費用折合台幣約2萬元，合計花費高達165億元，相對只購買清冠9億多元，落差極大。

他指出，清冠一號每劑僅1500元，目前使用人次約62萬4千人，花費僅9億3700萬元。褚衍強不解說，在國家經費有上限的狀況下，「為何捨棄便宜有療效的方式，而採用比較昂貴的治療方式」，盼衛福部能多加思量。

林展弘進一步呼籲，政府應「全面解除對於公費清冠一號的限制」，讓每個民眾都能無負擔地獲得中藥的幫助，並公平讓中醫師也有判斷快篩陽性確診的權限，不能讓中醫師受委屈。

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