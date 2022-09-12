桃園+2699例本土個案 連假後有症狀盡速快篩就醫

全國今新增2萬5346例COVID-19本土個案，其中桃園計有2699例。桃園市政府衛生局長王文彥說，桃園本土個案數較昨日3404例下降20.71 %，其中65歲以上個案占9.34 %、18歲以下個案則占18.82 %。

王文彥說，中秋連假後須注意未來兩周疫情變化，請民眾務必持續落實防疫、完整接種疫苗，如有上呼吸道或發燒等症狀，請盡速快篩、就醫，與醫師討論是否接受抗病毒藥物治療。

今起中央流行疫情指揮中心實施校園防疫新制，確診者或快篩陽性個案的同班同學及教師或與確診者或快篩陽性個案摘下口罩共同活動15分鐘以上者，由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性或無症狀可正常到校上課，確診者實施7天居家照護，期滿無症狀可以入校上課。

有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥表示，目前在案數共2萬7191人，照護案件累計64萬8549人，已完成64萬4139人，累計完成率約99.3%。

截至9月12日止，桃園專責ICU開設38床、收治31人、空床數7床；專責病房539床，收治244人，空床數295床，收治比率約45.3%，醫療能量充足。

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