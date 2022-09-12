疫苗救濟要等10年？ 藍籲加速審查
等不到的疫苗救濟，要審完所有救濟補償案申請竟然要10年！隨著國內接種新冠疫苗的人數增加，不良反應與疫苗救濟也隨之增加。國民黨立委曾銘宗12日指出，申請救濟補償是「人民最基本的權利」，但蔡政府審查速度緩慢，刻意刁難。國民黨書記長李德維喊話說，應加速案件審查速度，監察院也應介入調查是否有官員怠職的狀況。
救濟補償至少等10年
曾銘宗指出，從去年到今年8月11日為止，打完疫苗後出現嚴重不良反應，總共審議了933件，但僅有42件與疫苗施打有關，通過比率僅4.5%。而且蔡政府面對疫苗接種受害補償審查，時程相當緩慢，儘管國民黨團多次呼籲政府必須加快審查速度，但執政黨仍是充耳不聞。
他進一步說，政府案件的審查速度為每月50件，而截至目前為止，申請救濟補償案件6276件，至少也要花10年5個月才審查完畢；而疫苗施打不良通報件數共20456件，則需花費34年才審得完。質問蔡政府「難道要讓民眾等多久？」
國民黨副秘書長李彥秀表示，「34年後蔡英文已經是百歲人瑞、蘇貞昌院長更112歲，人民還等得到真相嗎？」她強調，疫苗受害救濟的目的，在於鼓勵民眾施打傳染病疫苗，萬一發生不良反應始至身體受到傷害，國家給予一定金額的補償，但衛福部卻增加民眾申請救濟必須提出舉證，相當於設下難以跨越的障礙。
平均等待6個月？
疫苗施打受害者陳宏宇也到記者會現場說，去年10月16日施打BNT第一劑疫苗，發生反覆發燒、四肢紅腫的現象，前往急診後，住院進行各項檢查，最後診斷結果竟然是「成人多系統發炎症候群（MIS-A）」，決向台北市衛生局申請救濟。他無奈表示，但從申請當天到現在，已經將近10個月，卻遲遲沒有下文。
國民黨書記長李德維表示，無論在衛福部，還是各縣市衛生局的官網，對於疫苗受害審議需要多久時間的QA中，都告訴民眾平均需要等待6個月時間，但從陳宏宇的案例中發現，審議根本不只6個月，申請人只能空等待。
他要求，行政院、衛福部必須重視疫苗救濟的問題，並加速審查速度。李維德更向監察院喊話說，不要只關心發生在新北市的個案，應該重視疫苗受害申請補償延宕的通案，「追究相關官員責任，不要特例處理」。
▪【疫情專題】9月11日新增本土31,854例、境外移入274例 確診死亡29例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言