快訊

直播／邊境、校園防疫新制今上路 指揮中心下午2時記者會說明

經典賽／台灣的「餅總」 林岳平掌中華隊兵符確定了

俄烏衝突200天 澤倫斯基證實：烏軍收復戰略重鎮伊久姆

疫苗救濟要等10年？ 藍籲加速審查

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委曾銘宗（中）12日指出，申請救濟補償是「人民最基本的權利」，但蔡政府審查速度緩慢，刻意刁難。（國民黨提供）
國民黨立委曾銘宗（中）12日指出，申請救濟補償是「人民最基本的權利」，但蔡政府審查速度緩慢，刻意刁難。（國民黨提供）

等不到的疫苗救濟，要審完所有救濟補償案申請竟然要10年！隨著國內接種新冠疫苗的人數增加，不良反應與疫苗救濟也隨之增加。國民黨立委曾銘宗12日指出，申請救濟補償是「人民最基本的權利」，但蔡政府審查速度緩慢，刻意刁難。國民黨書記長李德維喊話說，應加速案件審查速度，監察院也應介入調查是否有官員怠職的狀況。

救濟補償至少等10年

曾銘宗指出，從去年到今年8月11日為止，打完疫苗後出現嚴重不良反應，總共審議了933件，但僅有42件與疫苗施打有關，通過比率僅4.5%。而且蔡政府面對疫苗接種受害補償審查，時程相當緩慢，儘管國民黨團多次呼籲政府必須加快審查速度，但執政黨仍是充耳不聞。

他進一步說，政府案件的審查速度為每月50件，而截至目前為止，申請救濟補償案件6276件，至少也要花10年5個月才審查完畢；而疫苗施打不良通報件數共20456件，則需花費34年才審得完。質問蔡政府「難道要讓民眾等多久？」

國民黨副秘書長李彥秀表示，「34年後蔡英文已經是百歲人瑞、蘇貞昌院長更112歲，人民還等得到真相嗎？」她強調，疫苗受害救濟的目的，在於鼓勵民眾施打傳染病疫苗，萬一發生不良反應始至身體受到傷害，國家給予一定金額的補償，但衛福部卻增加民眾申請救濟必須提出舉證，相當於設下難以跨越的障礙。

平均等待6個月？

疫苗施打受害者陳宏宇也到記者會現場說，去年10月16日施打BNT第一劑疫苗，發生反覆發燒、四肢紅腫的現象，前往急診後，住院進行各項檢查，最後診斷結果竟然是「成人多系統發炎症候群（MIS-A）」，決向台北市衛生局申請救濟。他無奈表示，但從申請當天到現在，已經將近10個月，卻遲遲沒有下文。

國民黨書記長李德維表示，無論在衛福部，還是各縣市衛生局的官網，對於疫苗受害審議需要多久時間的QA中，都告訴民眾平均需要等待6個月時間，但從陳宏宇的案例中發現，審議根本不只6個月，申請人只能空等待。

他要求，行政院、衛福部必須重視疫苗救濟的問題，並加速審查速度。李維德更向監察院喊話說，不要只關心發生在新北市的個案，應該重視疫苗受害申請補償延宕的通案，「追究相關官員責任，不要特例處理」。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠疫苗受害救濟審查慢 藍：監院不要只關心新北個案

批蔡英文乘專機輔選 藍：應比照馬英九付錢公布資料

藍指內政部霸凌藝人 綠：凸顯說話與事實有落差

避選假博士！藍要求台北大學選前對蔡適應論文做出結果

相關新聞

邊境、校園防疫新制今上路 指揮中心下午2時記者會說明

校園和邊境防疫新制今天上路，除全國各級學採用「以篩代隔」防疫新制外，美加紐澳歐洲與邦交國今起可免簽證入境。新制實施狀況為...

日本已在審BA.5次世代疫苗台灣淪超慢部署？薛瑞元否認

食藥署日前通過莫德納次世代疫苗，但因非BA.5雙價疫苗屢遭批評，指揮中心一再強調目前只有美國通過審核。但國政基金會永續發...

疫苗救濟要等10年？ 藍籲加速審查

等不到的疫苗救濟，要審完所有救濟補償案申請竟然要10年！隨著國內接種新冠疫苗的人數增加，不良反應與疫苗救濟也隨之增加。國民黨立委曾銘宗12日指出，申請救濟補償是「人民最基本的權利」，但蔡政府審查速度緩慢，刻意刁難。國民黨書記長李德維喊話說，應加速案件審查速度

小心流感反撲 葉彥伯:新冠、流感疫苗都要打、可同時打

新冠肺炎疫情升溫，中央疫情指揮中心催打新冠肺炎疫苗，尤其是打氣較低的嬰幼兒疫苗，不過有家長擔心排擠常規疫苗施打時間，甚至...

竹市啟動第四波校園BNT疫苗接種 月底前打完可抽iPhone

教育部宣布開學防疫新制今上路，高中以下（含幼兒園）學童確診或快篩陽不再全班停課。竹市府表示，為增強學童對BA.4及BA....

蘇揆指示觀察中秋連假後疫情發展 做好政策調整準備

行政院長蘇貞昌今上午召開擴大防疫會議指出，高中以下校園防疫指引今日起實施「以篩代隔」新制，請指揮中心持續觀察中秋連假以及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。