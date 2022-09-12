疫苗救濟要等10年？ 藍籲加速審查

等不到的疫苗救濟，要審完所有救濟補償案申請竟然要10年！隨著國內接種新冠疫苗的人數增加，不良反應與疫苗救濟也隨之增加。國民黨立委曾銘宗12日指出，申請救濟補償是「人民最基本的權利」，但蔡政府審查速度緩慢，刻意刁難。國民黨書記長李德維喊話說，應加速案件審查速度，監察院也應介入調查是否有官員怠職的狀況。

救濟補償至少等10年

曾銘宗指出，從去年到今年8月11日為止，打完疫苗後出現嚴重不良反應，總共審議了933件，但僅有42件與疫苗施打有關，通過比率僅4.5%。而且蔡政府面對疫苗接種受害補償審查，時程相當緩慢，儘管國民黨團多次呼籲政府必須加快審查速度，但執政黨仍是充耳不聞。

他進一步說，政府案件的審查速度為每月50件，而截至目前為止，申請救濟補償案件6276件，至少也要花10年5個月才審查完畢；而疫苗施打不良通報件數共20456件，則需花費34年才審得完。質問蔡政府「難道要讓民眾等多久？」

國民黨副秘書長李彥秀表示，「34年後蔡英文已經是百歲人瑞、蘇貞昌院長更112歲，人民還等得到真相嗎？」她強調，疫苗受害救濟的目的，在於鼓勵民眾施打傳染病疫苗，萬一發生不良反應始至身體受到傷害，國家給予一定金額的補償，但衛福部卻增加民眾申請救濟必須提出舉證，相當於設下難以跨越的障礙。

平均等待6個月？

疫苗施打受害者陳宏宇也到記者會現場說，去年10月16日施打BNT第一劑疫苗，發生反覆發燒、四肢紅腫的現象，前往急診後，住院進行各項檢查，最後診斷結果竟然是「成人多系統發炎症候群（MIS-A）」，決向台北市衛生局申請救濟。他無奈表示，但從申請當天到現在，已經將近10個月，卻遲遲沒有下文。

國民黨書記長李德維表示，無論在衛福部，還是各縣市衛生局的官網，對於疫苗受害審議需要多久時間的QA中，都告訴民眾平均需要等待6個月時間，但從陳宏宇的案例中發現，審議根本不只6個月，申請人只能空等待。

他要求，行政院、衛福部必須重視疫苗救濟的問題，並加速審查速度。李維德更向監察院喊話說，不要只關心發生在新北市的個案，應該重視疫苗受害申請補償延宕的通案，「追究相關官員責任，不要特例處理」。

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