清冠一號擴大給付 中醫師公會：各政黨均支持

清冠一號公費對象限 縮又放寬引發爭議，外界批評政策急轉彎，中醫師公會全聯會今天說，各政黨參選人、民代均支持清冠一號擴大給付政策，醫療是中立選項，不宜做為選舉議題。

衛生福利部中醫藥司8日表示，9月15日起，清冠一號公費僅針對染疫後可能轉重症的高風險族群。由於事出突然，包括財團法人中國醫藥研究發展基金會、中華民國中醫師公會全國聯合會等相關團體群起反彈，質疑未考量清冠一號治療確診者的安全性及療效，恐釀民怨。

衛福部9日緊急開會，又修正清冠一號適用公費對象，納入3項中醫急迫病勢，包含高熱不退（體溫39度以上持續2日）、咳嗽明顯兼具喘症、咽痛嚴重飲食困難。疫情指揮中心指揮官王必勝表示，將滾動式調整，29日開會檢討是否也提供孕產婦及兒童等其他對象使用。

中醫師公會全聯會今天透過新聞稿表示，各政黨參選人、民意代表均支持清冠一號擴大給付，醫療是中立選項、民眾權益和中醫師專業議題，不宜做為選舉議題，應回歸防疫及民眾用藥權益為核心的優先主軸。

中醫師公會全聯會指出，在全聯會理事長柯富揚及防疫指揮官王必勝的努力下，清冠一號仍維持以公費提供確診民眾使用的政策。

柯富揚說，感謝衛福部體恤人民、關心民眾權益，新版本的清冠一號公費適用範圍還是有限縮，但是會尊重臨床中醫師認定是否符合新版限縮條件，期待9月29日會議討論後可以更開放，讓更多民眾受益。

有媒體報導，部分人士質疑清冠一號限縮公費對象又放寬，是因民主進步黨台北市長參選人陳時中有跟王必勝見面、討論才放寬。

陳時中今天早上被媒體問及此事時表示，相關問題應該以國民健康為最大且最前面的優先考量，也提到他與王必勝對於許多相關問題也會有所討論。

後來在下午成立中醫師後援會時，陳時中再度被媒體詢問是否夜會王必勝，陳時中則表示，沒有所謂夜會王必勝，最近一次聊天已經很久了，兩人沒有聊到清冠一號，只聊到所有的醫療政策應該以人為本。

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