獨／中秋連假後BA.5疫情有變？ 石崇良曝觀察期這樣算

2022年第26屆國際慈濟人醫年會今盛大開幕，來自全球的愛心醫師及相關醫務人員共襄盛舉。衛福部次長石崇良以視訊於年會演講「與疫情共存、健康新生活」專題。石崇良說，現在正值Omicron亞型株BA.5疫情流行期間，同時也是中秋連假，連假後疫情變化，將需觀察一至二周，若確診人數於連假後到達高峰，預估到達高峰後約一個月至一個多月，這波BA.5疫情就會慢慢過去，新冠疫情將恢復至低流行階段。

石崇良說，回顧國內新冠疫情二年多來，歷經本土疫情爆發、清零階段、與病毒共存，現為BA.5流行期間，而BA.5特性是傳染力高、具免疫逃脫、具高度社區傳播能力，但國內染疫民眾不占少數，且疫苗涵蓋率高，社區防火牆已然形成，因此，過去成功的防疫策略應要維持，但仍須隨著BA.5疫情進行調整，讓生活、經濟慢慢恢復正常。

目前為BA.5流行期，每周確診人數緩步上升，但中秋連假外出遊玩人數暴增，各地風景區人滿為患，民眾更是歡聚烤肉，連假後BA.5疫情是否出現變化？石崇良說，依過往經驗，每周單日確診人數高峰均落在周二、周三，而這次中秋連假為周日收假，因此，確診人數趨勢變化不會在二、三天內顯現，連假後疫情變化及高峰，仍需要觀察一至二周，才會有比較精準的預測。

石崇良說，現在BA.5疫情維持在高原期，單日最高確診人數約4萬多人，若一至二周後，單日確診人數仍持續攀升，此波疫情就還會持續一段時間，但若確診人數到達高峰後漸漸趨緩，預估到達高峰後約一個月至一個多月後，這波BA.5疫情就會慢慢過去，降至低流行階段。

石崇良說，如今BA.5流行發展，與上一波本土疫情爆發有很大的不同，現在疫情上升速度並未太快，重症率也不高，而患者住院比例比上一波低，目前全國專責病房共開設8000床，占床率僅一半，相較前一波疫情高峰時，專責病房數最高開設至1萬4000多床，現在專責病房開設數約僅為高峰期的5成7。

Omicron亞型株BA.5為全球主流株，占比約為74%，國內社區流行比例也超過一半，當前防疫重點有四大方向。石崇良說，四大方向為邊境分階鬆綁、社區多元監測、疫苗藥物充足及醫療量能保全。

至於，邊境防疫何時改採「0+7」？石崇良說，邊境防疫方面，目前是先放寬入境人數，從原先3萬人慢慢增加，現在境外生入境也是另外採計，而入境後「3+4」的防疫要求，現在是前3天須入住防疫旅館，後4天返家後已從一人一戶，放寬為一人一室，下一階段將可能放寬為，前3天不須入住防疫旅館，可以採居家一人一室，如果民眾都能遵守相關防疫措施，即可再逐步走向「0+7」階段。

石崇良說，雖然BA.5疫情的嚴重度、住院率不高，可是仍要考量若確診人數一下暴增，仍有醫療排擠問題，因此希望疫情為低度流行，對監控疫情發展來說相對較為安心。

石崇良也特別感謝財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會於疫情期間捐贈疫苗，並協助、關懷弱勢族群度過嚴峻疫情、守護生命，雖然全球疫情疫情一波又一波，而台灣仍是低限度的管制。至於疫情前間數位醫療展現新服務模式，往後這部分還需要各界大力幫忙。

國際慈濟人醫會由慈濟醫療法人執行長林俊龍擔任總召集人，起源於1996年，慈濟醫療志業為召募醫護人才，並搭配志工，使每個社區都是一個小規模醫療網，以照顧醫療缺乏地區居民而成立台灣慈濟「醫事人員聯誼會」，1998年為將分散於世界各地的愛心醫師及相關醫務人員整合，在慈濟基金會統籌下，有計畫地於世界各地救助病苦，並分享各地執行義診的實際經驗，以及互相支援，正式定名為「國際慈濟人醫會」，全球人醫會醫護人員足跡橫跨世界五大洲，為偏遠貧困病患義診。 2022年第26屆國際慈濟人醫年會今盛大開幕，來自全球的愛心醫師及相關醫務人員共襄盛舉。記者沈能元／攝影 衛福部次長石崇良揭露當前防疫重點有四大方向，包括邊境分階鬆綁、社區多元監測、疫苗藥物充足及醫療量能保全。圖／石崇良提供

商品推薦