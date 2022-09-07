後疫情時代提振觀光 陳其邁盼加速邊境開放
交通部長王國材今天南下高雄啟動「高雄觀光圈」，市長陳其邁上午除表示樂見其成，也說因應疫情流感化，希望邊境能加速開放，在落實防疫下做好行銷配套準備。
王國材中午南下高雄萬豪酒店，出席「高雄觀光圈」成立大會。對此，陳其邁出席里長表揚大會，會前接受媒體聯訪表達樂見其成，但也希望能逐漸加速開放邊境。
陳其邁指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流感化後，邊境也應加快腳步逐漸開放，讓國內外移動可以更加正常化，一方面落實防疫新生活，一方面則是做好邊境及國際行銷配套。
針對成立「高雄觀光圈」，陳其邁說，這是因應後疫情時期，一方面針對國內旅遊，二方面針對國際觀光做整合行銷及規劃；相信以高雄山海河、港灣等觀光條件，其實都會讓更多人能愛上高雄、喜歡到高雄旅遊，這個對旅宿業者或餐飲、商圈都有更多幫助，對提振高雄觀光也會有更多影響，當然也會給予高雄更多補助。
陳其邁也提到，交通部觀光局有時候在對接地方機關常常都是一對一，垂直聯繫，假如用商圈模式就可以做更多水平整合，由中央來跟地方一起完成更多補助跟行銷，藉以提振觀光。
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