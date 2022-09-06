【重磅快評】看不到防疫主遊律 王必勝有必勝策略嗎？

下波疫情高峰即將到來，算是王必勝接任防疫指揮官後面臨的第一仗；不過，從次世代疫苗採購到恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇來看，王必勝顯然做不到超前部署，民眾更看不到指揮中心防疫的主旋律，一切「陳規王隨」，民眾只能周而復始地自主應變下去。

指揮中心表示，本土疫情再度升溫，新增病例已連續多日破3萬，發言人莊人祥指這波BA.5疫情將在本月下旬達到高峰，之後仍有低度社區流行，將持續至年底；指揮官王必勝預估此波疫情高峰會落在9月中下旬，每日確診人數約介於3至6萬人。

指揮中心大員們言之鑿鑿，有意無意間升高疫情警戒，在下波疫情高峰來襲之際，指揮中心做了兩件事情，一是採購BA.1加原始株的次世代雙價疫苗，二是恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國免簽證入境規定，外交部見狀跟風，加碼宣布日、韓、馬來西亞、新加坡、泰國等國一併在9月12日恢復免簽證入境規定。

先說採購BA.1雙價疫苗，Omicron亞型變異株BA.5是今年2月於南非現蹤，4月開始盛行，6月初當時還未卸任指揮官的陳時中即表示還有1000多萬劑莫德納疫苗未到貨，可選擇次世代疫苗，當時莫德納已研發出升級版疫苗追加劑，聲稱對Omicron變異株防禦力提高，讓不少民眾抱持期待。

結果，人事更迭後，王必勝揭開謎底，原來指揮中心買的是BA.1加原始株的次世代雙價疫苗，以致遭到外界質疑「為何不買BA.5加原始株雙價疫苗？」王解釋，BA.1雙價疫苗對於目前病毒株是有效的，資料也較完整，到貨期程可預估，而BA.5雙價疫苗只有動物試驗，參照BA.1臨床試驗佐證通過美國EUA，世界各國並沒有採納。

不管王必勝如何說明BA.1雙價疫苗的保護力，或貶抑BA.5雙價疫苗的EUA，美國採購BA.5雙價疫苗總是事實，如果兩者保護力相當，美國何不乾脆就買BA.1疫苗？何必甘冒風險？王必勝有許多說不清楚的地方？專家說法也避重輕，指揮中心從6月到9月這段期間到底做了什麼努力？超前部署了什麼？真相恐怕得像疫苗採購得保密30年才能揭開。

再說恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國免簽證入境規定，指揮中心和外交部爭相開放，看似一項對旅行觀光業者的德政，但邊境仍維持「三＋四」檢疫措施，每周入境總量仍限制五萬人，在業者立場看來，外籍人士根本就沒有來台的誘因，恢復免簽根本意義不大。

從時間序來看，指揮中心恢復免簽證入境新制上路的時間，正巧和下一波疫情高峰來襲競合，在次世次疫苗採購備受質疑之際，指揮中心何能期待脆弱族群在高峰來襲之前都打好了第四劑備戰？王必勝的抗疫必勝策略到底是什麼？應該找時間好好向國人說清楚。

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