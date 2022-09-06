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恩恩爸求償「1元國賠」 新北市府3機關審議結果出爐了

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恩恩國賠案 新北市府3機關皆認定「不成立」

中央社／ 新北6日電
新北市染疫過世童「恩恩」父親向新北市3機關請求國家賠償案，今天3機關審議後都認定國家賠償不成立。本報資料照片
新北市染疫過世童「恩恩」父親向新北市3機關請求國家賠償案，今天3機關審議後都認定國家賠償不成立。本報資料照片

新北市染疫過世童「恩恩」父親向新北市3機關請求國家賠償案，衛生局與消防局已開會作決定，新北市政府國賠事件處理委員會昨天開會後，今天以新聞稿方式宣布，3機關審議後都認定國家賠償不成立。

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