獨／機構施打率未達8成「被檢討」 高市府遭批逼打疫苗

施打疫苗可預防感染新冠肺炎重症及死亡，但施打與否最終仍依照個人意願。近期高雄市衛生局遭爆料，叫所有住宿機構負責人到衛生局報告「接種率未達8成的原因及解決辦法」，遭長照界人士質疑「各縣市政府如此比賽施打率，這是意願問題怎麼可以用逼的？」

根據中央流行疫情指揮中心9月5日公布，截至9月4日，全台疫苗涵蓋率第一劑93%，第二劑86.8%，第一次追加劑（第三劑）72.4，第二次追加劑（第四劑）9.6%，而65歲以上第四劑涵蓋率34.3％。

另，指揮中心統計至8月29日，65歲以上第一劑、第二劑各縣市幾乎超過8成，甚至到9成。65歲以上第三劑疫苗施打率75.5%，施打率較高縣市包括連江縣85.3%、桃園市79.5%、基隆市79.4%、台中市78%、新竹市77.7%、高雄市77.6％。

台灣護理之家協會理事長周矢綾表示，機構防範疫情擴散已承受極大壓力，但中央及地方政府還要求填寫各類表單，包括「一般護家COVID-19疫苗接種人數調查表」、「群聚事件後每日確診通報表單」、「每周住民2次普篩及每周1次工作人員普篩回報」等，工作負擔沈重。

周矢綾指出，最近還接到高雄市機構負責人反應，上周竟然被叫去高雄市衛生局，報告「接種率未達8成的原因及解決辦法」，另她十分驚訝，「施打疫苗應該是尊重個人意願，政府每天一直盯施打率表單，搞得像比賽，看誰的施打率比較高，怎麼可以這樣？」

除了拼疫苗施打率，指揮中心指揮官王必勝日前說，新一波疫情要保護高齡、幼童等脆弱族群，持續要求「住宿長照機構住民每周快篩2次」等；至於社區內的65歲以上民眾，則提供每人免費5支快篩，有症狀時就快篩，符合資格者可盡快投藥，降低中重症、死亡比例。

「每周篩2次，機構阿公阿嬤都要崩潰了。」周矢綾說，住宿機構從今年6月中開始，住民、工作人員就被要求每周快篩，起初是機構得自掏腰包買快篩，後續才是中央提供公費快篩，雖然預防很重要，但「有必要每周篩2次嗎？」

周矢綾指出，近期醫院防疫措施已做調整，住院者只需要在入院及出院進行篩檢，最多就是2次，「但機構的阿公阿嬤，每周都要篩2次，這種生活品質誰受得了？」平時要與阿公阿嬤培養感情已不易，近期卻因為快篩搞得氣氛不愉快，希望中央能再細心思考並調整防疫規定。

指揮中心現行規定，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施實施到今年9月30日，篩檢頻率仍維持為服務對象每周定期快篩2次(身心障礙者、失智症者、2至18歲則每周1次，未滿2歲免篩)，工作人員每周至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢。

發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。

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