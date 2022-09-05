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開放50歲以下自費打第4劑？ 王必勝：須通盤考量

中央社／ 台北5日電

莫德納次世代雙價疫苗最快9月底施打，原型株疫苗若過剩，指揮中心是否規劃開放50歲以下民眾自費打第4劑，指揮官王必勝今天表示，須通盤考量，會提至專家會議討論。

衛生福利部食品藥物管理署2日舉行專家會議，核准莫德納的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）次世代雙價疫苗緊急使用授權（EUA），適用18歲以上追加接種，間隔至少3個月。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天下午4時舉行專家會議，討論施打政策。

王必勝在疫情記者會中表示，莫德納次世代雙價疫苗採購數量須待ACIP專家會議討論出施打對象範圍、施打間隔期等細節，才能估計數量；至於到貨期程，因為與藥廠已有簽約，希望出貨可以盡量早一點，時間出爐後會盡快報告。

王必勝說，將盡全力買進雙價疫苗，封緘檢驗完成即可安排施打，現階段規劃次世代疫苗採取分批到貨，所以分批開放施打對象機率高，但詳細施打規劃及接種對象範圍，須因應專家會議結論，做出後續因應計畫。

有媒體提問，莫德納次世代雙價疫苗準備抵台，若原型株疫苗出現過剩問題，指揮中心是否規劃開放50歲以下民眾自費施打第4劑。王必勝說，疫苗採購數量不易掌握，政府都是以民眾都能打得到為原則購買，當然可能過剩，是否以開放自費接種第4劑解決，須通盤考量。

王必勝說，現階段不僅莫德納有BA.5雙價疫苗，BNT也有次世代疫苗，但台灣至今尚未收到BA.5雙價疫苗資料，指揮中心會持續和業者探詢，將持續綜合判斷各項因素，積極採購適合的疫苗供民眾施打，也會保留購買更新世代疫苗的彈性與空間。

王必勝提醒，基於疫情升溫，建議符合接種條件的群族，尤其65歲以上長者、嬰幼兒或免疫不全患者，可接種現有或預計9月開打的BA.1雙價疫苗。歐洲藥品管理局及加拿大衛生部均建議，接種BA.1雙價疫苗以利因應疫情變化。

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