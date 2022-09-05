莫德納BA.1次世代疫苗 專家推論仍可防BA.5重症

台灣採購莫德納次世代COVID-19疫苗，由於是針對病毒「原型株+BA.1」而遭質疑不符現況，指揮中心專家張上淳今天根據莫德納資料指出，這款疫苗的中和抗體是原型株疫苗的1.68倍，間接推論可防範BA.4及BA.5引起的重症。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，病毒變異株Omicron BA.5病例激增，目前有第一代疫苗，衛福部食品藥物管理署2日通過莫德納次世代疫苗緊急使用授權（EUA），是針對「原型株+BA.1」的二價疫苗，和美國版不同，美國通過的是鎖定「原型株+BA.5」。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，莫德納「原型株+BA.1」次世代疫苗臨床試驗屬於初期資料，受試者人數不多，大約300至400人的規模，主要觀察施打追加劑後28天中和抗體變化，對照組以病毒原型株第一代mRNA疫苗作為追加劑。

張上淳說，莫德納藥廠提供資料顯示，無論追加接種者曾否感染，含BA.1次世代疫苗的體內中和抗體效價，對抗Omicron的BA.4及BA.5的中和抗體幾何平均效價比值（GMR），是第一代疫苗的1.68倍；接種前未感染者，二價疫苗追加劑GMR為1.69倍。

受試者人數不多，無法實際觀察保護力，但從中和抗體效價及第一代疫苗重症防護效果推估，張上淳說，美國資料顯示，對於免疫功能正常的18歲以上成人，在BA.4或BA.5流行期間，第一代疫苗打完3劑，4個月內預防重症保護效果為49％，4個月以上34％。

張上淳說，對50歲以上成年人而言，在BA.4或BA.5流行期間預防重症，第一代疫苗打完4劑，也就是施打第2次追加劑2個月內約為60％，接種2至4個月內為56％；對於18歲以上免疫不全成人，於Omicron任一變異株預防重症保護力，於打完3個月約71％，3個月以上約41％。

張上淳說，由上述資料顯示，雖然二價疫苗沒有直接保護效果資訊，但參考BA.4或BA.5流行時，第一代疫苗對預防住院重症、死亡數據，推估二價疫苗還是有很好的效果。如今下一波疫情將至，鼓勵大家接種疫苗，可以預防重症及死亡。

外界質疑為何不直接買防範BA.5的莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在3日記者會中，以下雨比擬疫情，強調「應先備傘擋雨，而非淋雨等新傘」，當時張上淳也說，含BA.1的二價疫苗經過人體試驗，安全性會比僅動物試驗的含BA.5的二價疫苗好。

據疫情中心統計，9月3日至4日COVID-19疫苗接種4萬9074人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑 93％、第2劑86.8％、 基礎加強劑接種率0.8％、追加劑接種率72.4％，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93％，第二次追加劑接種率9.6％。

其中莫德納嬰幼兒疫苗昨天接種1314劑，分別為第1劑284人次、第2劑1030人次；輝瑞嬰幼兒疫苗第1劑接種2827人次。嬰幼兒第1劑接種率29.9％、第2劑3.5％；65歲以上長者接種率34.3％。

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