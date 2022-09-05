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BA.5疫情重創業者 籲訂定邊境開放時程

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨立委蔡壁如（右）5日表示，BA.5疫情連日飆升，但在邊境鬆綁仍缺乏時程表，讓民眾、業者無所適從。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民眾黨立委蔡壁如（右）5日表示，BA.5疫情連日飆升，但在邊境鬆綁仍缺乏時程表，讓民眾、業者無所適從。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

指揮中心慢半拍！業者急跳腳！民眾黨黨團主席陳琬惠5日呼籲，政府應提出詳細的疫情政策與指引，建立邊境開放的明確時間表，循序漸進往邊境開放前進，並加速購買BA.5次世代疫苗。民眾黨立委蔡壁如也說，日韓面對BA.5疫情，邊境解封仍不減速，我國也應要給出明確的邊境解封時間，讓業者有所依歸。

缺乏指引 業者混亂

蔡壁如說，BA.5疫情連日升溫，預計9月中旬達到高峰，台灣疫情發展跟其他亞洲國家有時間差，如新加坡6月BA.5確診比例就飆升，台灣在7月初才出現首例BA.5群聚個案。她指出，疫情早有跡象，政府應把握機會儘早訂定防疫政策，「但前指揮官陳時中明知疫情將起，卻還是落跑，投入選舉。」

她表示，日本與南韓面臨到BA.5疫情上升的狀況，邊境解封仍不減速，呼籲我國政府也應制定出明確的邊境防疫政策，不要只說「還會研擬」，讓人民無所適從。蔡壁如強調，對大多數旅宿業者而言，邊境防疫措施影響甚深，但目前仍缺乏邊境開放政策的時間表，導致業者無從判斷要借貸繼續撐還是要認賠殺出。

訂定邊境時程表

陳琬惠指出，防疫政策應該以「防疫、紓困、振興與轉型」為主軸，但現在看到政府是「要超前沒超前，要部署沒部署」。她舉宜蘭縣為例說，觀光產業在這波疫情衝擊中，沒有得到宜蘭縣政府的妥善照顧，各鄉鎮地區的振興合作店家數有著懸殊差異，使觀光業者無法平等獲得振興效益，讓振興成效大打折扣。

民眾黨團呼籲，本土疫情連日突破3萬例，指揮中心除了要加速採購BA.5次世代疫苗之外，更應該對疫情進行超前部署，考量旅宿觀光業可能受到的衝擊，並建立明確的邊境開放政策時間表。

記者提問，民眾黨團是否認為邊境開放需要加速？蔡壁如表示，看到亞洲地區陸續面對新疫情，日本、南韓開放政策一樣不變，但我國的態度卻曖昧不明。她強調，政府面對到新一波疫情應洞察先機，加速採購次世代疫苗，並應邀請各方面專家仔細討論，循序漸進往開放腳步前進。

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