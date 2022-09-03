颱風逼近！台中冒雨搶打幼兒疫苗 醫：打率較上周增3倍

軒嵐諾颱風逼近，台中市42處幼兒快打站今明兩天照常開設。負責福科國中快打站的台中市診所協會理事長曾崇芳說明，因應BA.5來襲，中小學開學後疫情增溫，加上中央疫情指揮中心預估下波疫情高峰約落在九月中下旬，雖然颱風逼近，家長冒風雨帶孩子接種，今天接種站施打率較上周末晴天還踴躍，今天約增加3倍，推估施打率近4成。

台中市民政局長吳世瑋今天一早代表市長盧秀燕關心軍功國小快打站幼兒接種情形。吳世瑋表示，今明兩天開站遇軒嵐諾颱風來襲，台中市因未列入警戒區，快打站仍如期開設提供服務，家長如考量天候狀況不便前往，日後仍可前往鄰近醫療院所安排接種，提升嬰幼兒個人防護力。

吳世瑋說明，台中市府上周末開設44處快打站施打幼兒BNT，造冊通知施打；此次符合幼兒莫德納第二劑有1.8萬名幼兒，因此今明兩天同步施打幼兒BNT、幼兒莫德納，由於幼兒疫苗不能混打，現場設置指示牌，並有人員指引分流。

曾崇芳說明，中央疫情指揮中心指出，國內連4天確診破3萬人，BA.5流行比例逾4成，預估下波疫情高峰約落在九月中下旬，呼籲家長應趕快帶家中有符合幼兒接種資格的孩子接種疫苗，因為打疫苗要二至四周後才慢慢產生抗體，疫苗越早打越好，才來得及面對下一波疫情的高峰。

台中市衛生局提醒，國內疫情因Omicron亞型變異株BA.5有略升情勢，呼籲民眾應盡快完成疫苗接種，家中若有長輩也請鼓勵疫苗打好打滿。符合新冠疫苗接種資格民眾可洽台中市合約院所接種門診及衛生所預約接種，詳請可上網 https://www.health.taichung.gov.tw/1814719/Nodelist。

文心森林公園接種站每天隨到隨打、東協廣場假日快打站(2樓台中跨境體驗示範基地)也是隨到隨打，詳情可查詢台中市新冠疫苗接種站https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post 颱風逼近，台中市42處幼兒快打站今天照常開設。民政局長吳世瑋（左）今天一早代表市長盧秀燕關心軍功國小快打站幼兒接種情形。圖／中市府提供 颱風逼近，台中市42處幼兒快打站今天照常開設。民政局長吳世瑋（左）今天一早代表市長盧秀燕關心軍功國小快打站幼兒接種情形。圖／中市府提供 颱風逼近，台中市42處幼兒快打站今天照常開設。福科國中快打站幼兒接種踴躍。圖／醫師曾崇芳提供

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