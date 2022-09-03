颱風逼近！台中冒雨搶打幼兒疫苗 醫：打率較上周增3倍
軒嵐諾颱風逼近，台中市42處幼兒快打站今明兩天照常開設。負責福科國中快打站的台中市診所協會理事長曾崇芳說明，因應BA.5來襲，中小學開學後疫情增溫，加上中央疫情指揮中心預估下波疫情高峰約落在九月中下旬，雖然颱風逼近，家長冒風雨帶孩子接種，今天接種站施打率較上周末晴天還踴躍，今天約增加3倍，推估施打率近4成。
台中市民政局長吳世瑋今天一早代表市長盧秀燕關心軍功國小快打站幼兒接種情形。吳世瑋表示，今明兩天開站遇軒嵐諾颱風來襲，台中市因未列入警戒區，快打站仍如期開設提供服務，家長如考量天候狀況不便前往，日後仍可前往鄰近醫療院所安排接種，提升嬰幼兒個人防護力。
吳世瑋說明，台中市府上周末開設44處快打站施打幼兒BNT，造冊通知施打；此次符合幼兒莫德納第二劑有1.8萬名幼兒，因此今明兩天同步施打幼兒BNT、幼兒莫德納，由於幼兒疫苗不能混打，現場設置指示牌，並有人員指引分流。
曾崇芳說明，中央疫情指揮中心指出，國內連4天確診破3萬人，BA.5流行比例逾4成，預估下波疫情高峰約落在九月中下旬，呼籲家長應趕快帶家中有符合幼兒接種資格的孩子接種疫苗，因為打疫苗要二至四周後才慢慢產生抗體，疫苗越早打越好，才來得及面對下一波疫情的高峰。
台中市衛生局提醒，國內疫情因Omicron亞型變異株BA.5有略升情勢，呼籲民眾應盡快完成疫苗接種，家中若有長輩也請鼓勵疫苗打好打滿。符合新冠疫苗接種資格民眾可洽台中市合約院所接種門診及衛生所預約接種，詳請可上網 https://www.health.taichung.gov.tw/1814719/Nodelist。
文心森林公園接種站每天隨到隨打、東協廣場假日快打站(2樓台中跨境體驗示範基地)也是隨到隨打，詳情可查詢台中市新冠疫苗接種站https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post
▪【疫情專題】9月2日新增本土33,483例、境外移入336例 確診死亡36例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言