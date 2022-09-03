BA.5疫情來了！王必勝曝最新疫情高峰及最高確診人數

國內新冠疫情再起，此波主要流行株為Omicron亞型珠BA.5。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今出席「推動台日兩國醫療健康領域合作備忘錄簽約儀式」表示，這波疫情剛開始，現在的重點工作就是要守住疫情，並協助民眾度過疫情，指揮中心每天都會採用模型推估疫情發展，目前預估此波疫情高峰，就是會落在9月中下旬，預估每日確診人數約介於3至6萬人。

而衛福部食藥署昨正式通過莫德納次世代疫苗EUA，國人關心何時可以施打及接種族群？王必勝說，下周一將會召開ACIP會議，進一步針對施打族群、年齡及與前一劑的施打間隔，與確診者要如何接種等議題進行討論，一旦委員會決議後，指揮中心就會參採辦理。

但因莫德納次世代疫苗主要是防範新冠病毒原始株與Omicron亞型珠BA.1，對亞型珠BA.5是否有預防效果？王必勝說，「根據我的了解，是有用的」，因不僅是EUA審查決議可預防BA.5，於英國、歐盟等其他國家及WHO均認可，此疫苗對防範BA.5是有用的，這是沒有疑問的。

目前原始株加BA.5次世代疫苗在美國已獲得通過，國內是否也會跟進？王必勝說，這次美國審查為非典型審查，與過去審查方式有很大的不同，「國內暫時不會跟進這樣的作法」，但仍會持續關注，或等待疫苗廠商提供疫苗的相關詳細資料後，再進行採購、EUA、ACIP會議等程序。

王必勝說，國內疫情正在升溫，現在就是等待莫德納次世代疫苗盡速進貨後，盡速施打，原始株加BA.5次世代疫苗目前消息是年底才有可能供貨，國內將先以原始株與BA.1次世代疫苗施打為主。

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