獨／桃機昨晚傳篩檢櫃台關閉致入境塞車爆衝突 外籍生一等6小時

各大專院校開學季即將到來，不少外籍生要返台準備開學，卻有民間接送業者反映，昨日晚間6、7點時，有許多來自馬來西亞、印尼等國的旅客入境，桃園機場卻疑因防疫計程車不夠，一度把唾液篩檢櫃台關起來，造成旅客大排長龍，更有旅客不耐久候跟防疫人員起爭執。

該業者指出，入境防疫政策逐漸放寬，旅客能讓親友接送回家，因此只要做完唾液快篩大家就能依照各自規劃返家，但唾液快篩櫃台不開，大家就只能在原地久候，平時1小時左右就能出機場，昨日卻等了2至3小時，甚至聽說有外籍生在機場待了6小時才離開。

該業者也透露，依據目前規定外籍生入境只能搭乘防疫計程車一人一車前往防疫旅館，但最近學校將開學，大批留學生入境讓排隊等防疫車輛的旅客大增，旅客回堵導致唾液篩檢也暫停；若教育部能開放學校用專車載外籍生去隔離，也能緩解塞車亂象。

該業者也說，防疫規定立意良善，但如今機場端篩檢卡關，大批人排隊甚至難以維持社交距離，反而成為另一個形成群聚的風險，盼相關單位能改善動線及量能。

指揮中心指揮官王必勝說，昨天桃機尖峰時段20幾班飛機，比較擁擠，看起來主要因為防疫車隊車輛不夠。今天一早交通部、桃機人員做相關措施，解決問題，包括尖峰時段加開免費巴士，請公路總局增加防疫計程車數量，建議請親友接送節省等車時間。

王必勝說，由於下午時段移工比較多，請勞動部做安排分流。指揮中心會再把流程改善優化，今天下午再密切注意，未來繼續開放更多國人入境。在必要的防疫措施、合理等待時間，這兩個前提下把事情做得更精進一點。 有接送業者反映，桃園機場昨晚因防疫計程車不夠，一度把唾液篩檢櫃台關起來，造成旅客大排長龍，更有旅客不耐久候跟防疫人員起爭執。圖／讀者提供 有接送業者反映，桃園機場昨晚因防疫計程車不夠，一度把唾液篩檢櫃台關起來，造成旅客大排長龍，更有旅客不耐久候跟防疫人員起爭執。圖／讀者提供 有接送業者反映，桃園機場昨晚因防疫計程車不夠，一度把唾液篩檢櫃台關起來，造成旅客大排長龍，更有旅客不耐久候跟防疫人員起爭執。圖／讀者提供

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