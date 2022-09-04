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熱議9大確診後遺症 長新冠網友最擔憂遇到「這症狀」！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
熱議9大確診後遺症 長新冠網友最擔憂遇到「這症狀」！ 圖片來源/unsplash
熱議9大確診後遺症 長新冠網友最擔憂遇到「這症狀」！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「確診後遺症」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的9大確診後遺症。

隨著防疫政策逐步鬆綁，台灣將逐步迎接後疫情時代，而確診者感染後三個月內仍有可能發作的「長新冠後遺症」（Long Covid）是當前社會大眾所關注的健康相關熱門議題，要保持健康身體，首先暸解確診後遺症狀有哪些，才能及早發現趁早治療。

「腦霧」最常受網友提及 網友自評咳嗽不止「像感冒一樣」

▲ 網友熱議9大確診身體系統後遺症 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議9大確診身體系統後遺症 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「確診後遺症」的相關話題討論，可以發現「腦神經系統」相關病症最常被網友提及，其中又以有機率導致思考、專注力與理解力大幅下降的「腦霧」（brain fog）最受到關注，即有網友表示自己確診解離後的經歷「感覺後來記憶力大幅衰退」，並表示「休息（隔離）七天後的腦袋應是最佳狀態，但我現在工作到一半就會有種我是誰？我在哪？的感覺」由於可能在無形間影響工作表現，且病症較為不明顯難以察覺，也因此成為網友最擔憂的症狀之一。

而「呼吸系統」相關症狀也備受網友討論，尤其又以不停咳嗽、胸悶、呼吸困難等症狀最為常見，如網友表示「轉陰後才是開始，因為一直咳嗽所以不能躺著睡覺」、「呼吸只能吸氣，呼氣就會想咳嗽」、「六月初確診至今，喉嚨還是有點癢」等，呼吸道病症有可能大幅干擾日常生活，因此有網友提出建議，如果症狀仍屬短期可先添購養肺補品助紓緩，但如果咳嗽症狀仍不止「就要趕快再去大醫院看醫生」。

「多系統發炎症候群」（MIS）也是網友所關注的症狀之一，發病對象包含兒童（MIS-C）與成人（MIS-A），又以青少年與幼童最為常見。極少數染疫者在確診期間與康復後可能併發較為嚴重的症狀，如發燒與全身性發炎反應等等，因此也吸引許多家長網友的關注討論，如「為了避免MIS，應該還是要讓小孩儘早打疫苗」、「醫生說接種疫苗可以降低MIS-C發生的機率」等，鼓勵為自家小孩的健康著想，即便確診康復，也仍應該在三個月後儘早安排疫苗注射。

長新冠後遺症固然可怕，但日後也可能隨著新冠肺炎類流感化而日益常見，因此做好個人防疫措施、勤洗手、保持良好運動及飲食習慣提升免疫力，並且定期檢測身體狀態，才能確保長久健康！

觀看原文→https://reurl.cc/gMeRzb

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

新冠肺炎 COVID-19 長新冠

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