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嘉縣送長者5劑快篩 接種疫苗「嘉獎」500元禮券

中央社／ 嘉義縣1日電

COVID-19疫情稍微升溫，嘉縣推長者防疫雙「保」，65歲以上縣民今天起可免費領取5劑快篩，在9月1日至15日期間打疫苗，就「嘉獎」500元禮券。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿指出，近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有升溫的情況，嘉義縣確診人數從日前一天2、300人，今天已提升到500多人，因此推出長者防疫雙「保」，要防止疫情擴散。

衛生局表示，防疫雙「保」是指65歲以上長者9月1日起可免費領取5劑快篩，另為提升長輩保護力，同步推出65歲以上縣民在9月1日至15日期間打疫苗，就「嘉獎」價值新台幣500元禮券。

嘉義縣長翁章梁表示，疫情發生已2年多，民眾對防疫措施也會產生疲乏，中秋、重陽將近，各類活動陸續辦理，呼籲鄉親打疫苗、戴口罩、有症狀要篩檢，做好防疫、降低染疫發生率，對自己健康負責。

新冠肺炎 COVID-19

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