美通過新型次世代疫苗 莊人祥：美國做法較特殊 觀察中
新冠肺炎疫情再起，美國FDA宣布批准BNT和莫德納二價疫苗，是第一個針對目前最主流的Omicron變異株BA.4及BA.5的加強針，而國內明天將審查針對原始株和BA.1變異株研發的次世代疫苗。對於美國此舉是否會影響國內審查或採購規畫，指揮中心發言人莊人祥表示，美國做法比較特殊，還在觀察了解中。
美國FDA核准BNT和莫德納最新次世代疫苗，併下訂1.05億劑的輝瑞及6600萬劑莫德納次世代二價疫苗，且9月9日前就可先供應1500萬劑疫苗。
而我指揮中心指揮官王必勝昨天表示莫德納疫苗的審查文件已補齊，將於明天審查EUA。由於國內將審查的是針對原始株和BA.1變異株研發的次世代疫苗，因此外界關心是否會影響國內的審查和採購。
莊人祥表示，美國和其他國家不一樣，他們用BA.5跟原始病毒株的雙價疫苗動物實驗資料，加上BA.1的臨床試驗資料，最後給予核准EUA的是BA.5的雙價疫苗。
至於英國、澳洲所通過的是針對原始病毒株加上BA.1的雙價疫苗，台灣正規畫要審查的也是原始病毒株加上BA.1的雙價疫苗，因此還是會依照原來規畫進行，美國做法比較特殊，還在觀察了解中。
疫情快報
▪【疫情專題】9月1日新增本土33,875例、境外移入243例 確診死亡36例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言