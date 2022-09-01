美通過新型次世代疫苗 莊人祥：美國做法較特殊 觀察中

新冠肺炎疫情再起，美國FDA宣布批准BNT和莫德納二價疫苗，是第一個針對目前最主流的Omicron變異株BA.4及BA.5的加強針，而國內明天將審查針對原始株和BA.1變異株研發的次世代疫苗。對於美國此舉是否會影響國內審查或採購規畫，指揮中心發言人莊人祥表示，美國做法比較特殊，還在觀察了解中。

美國FDA核准BNT和莫德納最新次世代疫苗，併下訂1.05億劑的輝瑞及6600萬劑莫德納次世代二價疫苗，且9月9日前就可先供應1500萬劑疫苗。

而我指揮中心指揮官王必勝昨天表示莫德納疫苗的審查文件已補齊，將於明天審查EUA。由於國內將審查的是針對原始株和BA.1變異株研發的次世代疫苗，因此外界關心是否會影響國內的審查和採購。

莊人祥表示，美國和其他國家不一樣，他們用BA.5跟原始病毒株的雙價疫苗動物實驗資料，加上BA.1的臨床試驗資料，最後給予核准EUA的是BA.5的雙價疫苗。

至於英國、澳洲所通過的是針對原始病毒株加上BA.1的雙價疫苗，台灣正規畫要審查的也是原始病毒株加上BA.1的雙價疫苗，因此還是會依照原來規畫進行，美國做法比較特殊，還在觀察了解中。

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