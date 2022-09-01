BA.5急速上升 急診醫：政府應教育民眾認知「疫情流感化」

國內昨新增3萬4389例本土個案，新北市確診個案數達7607例，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，連續多日破3萬，病例數明顯上升，「正式進入下一波流行」。急診醫師指出，近期1周病例增加速度相當快，到年底有可能再增600萬人確診，政府應開始教育民眾認知疫情流感化。

新光醫院副院長洪子仁日前表示，若每日平均增加2.5萬例本土病例，至年底有可能再增加300萬人確診，依照往例確診比例約占總體2成，黑數約為報告病例數1.5倍，估算後增加確診數可能500至600萬人。

雖指揮中心指揮官王必勝昨表示，從高、中、低推估數字來看，應該不會那麼多。但國立陽明大學醫務管理研究所兼任教授、亞東醫院外科加護病房主任洪芳明表示，保守估計每日增加2至3萬人，加上黑數，到年底應該會有500至600萬人確診。

「BA.5疫情上升速度太快了！」洪芳明指出，亞東醫院是新北唯一的醫學中心，今日正在住院就有53名病人，且還在急診等待一般病床就有60名病人，急診量整個大幅提升，專責病房需求量提升，門診量調降，都有明顯感受。

指揮中心8月30日宣布全台醫院調整專責病床開設比例，雙北應變醫院需開設至25至30%，其他縣市應變醫院開設15至20%；而500床以上非應變醫院，專責病房比例需分別提升到10至15%，東區則維持5%。

洪子仁說，長者、嬰幼兒疫苗保護力尚未建立，可能引發重症，增加醫療量能負擔，以新光醫院為例，先前病床數降載到5%、33床專責病床，隨著疫情升溫，幾乎7、8成滿床率，近期隨指揮中心規定，醫院快速應變，升載專責病床到15%。

不過洪子仁說，希望指揮中心能更貼近臨床需求，像是疫情升溫短時間升載專責病床，疫情趨緩時也能有效率、快速降載專責病床，如此才能讓新冠及非新冠病人床位使用最佳化。

洪芳明表示，近期也有不少醫療人員確診，因新冠肺炎仍被歸類第五類法定傳染病，因此無論有無症狀，確診者得進行7天居家隔離及7天自主管理，自主性大大被侷限，或許政府應思考，是否應教育民眾「疫情流感化」認知，病情嚴重者醫院專責照顧、無症狀輕症者自我管理。

「有些無法請假的人，寧願選擇當黑數。」洪芳明表示，周邊確診的人數增加，但很多人礙於工作無法請假、沒有保防疫險等，即便快篩陽性、或有症狀，寧願當黑數也不通報確診，雖可以理解民眾行為，但仍呼籲黑數們「要保護周邊的人，不要隨意在外脫口罩」。

洪子仁說，我國經歷BA.1、BA.2疫情後，從4月至9月，已經經歷5個月輕症適應期，政府防疫作為、醫院防疫任性、民眾防疫認知已調整最適化程度，但疫情再起，民眾需自我健康檢測、也要提高警覺自我評估風險，「每個人風險程度不一樣」。

洪子仁表示，相較20到50歲打滿3劑民眾，感染風險程度較低，但65歲以上長者第4劑施打率僅33.8%，仍然偏低，感染後仍然有可能重症、住院，若沒有完整接種，應該避免頻繁社交活動，「明知道颱風要來，就應該做好防颱準備」，防範疫情侵襲最好的方式就是接種疫苗。

洪芳明也提醒4方法自我警覺，包括：一、若感覺到呼吸困難，二、感覺到持續性胸痛或胸悶不適，三、感覺到自己無法保持清醒，或家人注意到你有時有意識不清的狀況，四、看起來臉色蒼白或發青，與平時不同，且感覺不舒服，需要盡速就醫。

去年亞東醫院協助新北市政府運營板橋集中檢疫所，共照顧679個新冠病人，其中47個病人直接被轉送醫院，有74個病人住檢疫所後被轉送醫院，洪芳明與陽明交大醫管所學者陳翎、丁俊恩及亞東醫院醫師許志豪等人合作，以深度學習為基礎，設計一套轉住院風險評分系統，該研究已於「Journal of the Formosan Medical Association」刊登。

洪芳明表示，上述系統以真實病例數據學習，連續2天輸入血氧、體溫、心跳、血壓（收縮壓、舒張壓）5數據，即可快速分辨新冠病人屬於低、中、高風險。

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