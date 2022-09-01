防疫新制上路實施情形 指揮中心下午2時記者會說明
今天起多項防疫新規上路，包括入境者可自駕前往檢疫處所，「3+4」隔離措施中的後四天可「一人一室」，醫院陪病規範可使用當天快篩取代二日內PCR等，另外第五輪快篩實名制開跑，65歲以上長者可免費再領五劑快篩。新制實施情形為何，指揮中心下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥對外說明。
其中「3+4」新制適用對象為航班抵台時間在九9月1日後的旅客，於今天起進入後四天自主防疫者不適用。
另外，若入境者前三天在自宅或親友住所一人一戶進行居家檢疫，後四天考量檢疫期間家戶環境可能存在病毒風險，因此應避免在台家人（非居家檢疫對象）進入該戶。如後四天在台家人需同住，則須進行全戶完整環境清消後，才可入住改為一人一室自主防疫。
雖然多項防疫措施放寬，但BA.5疫情正在升溫，昨新增3萬4389例本土個案，新北市確診個案數達7606例。今天確診數是否持續攀升，也是外界關注焦點。
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