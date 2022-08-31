指揮中心：每週入境人數 擬開放增至6萬人

入境檢疫「3+4」將放寬後4天為1人1室，各界關注邊境何時再鬆綁。指揮中心今天表示，3+4新制上路後，依防疫旅館及機場可負荷量能，每週入境人數可望調升至6萬人。

中央流行疫情指揮中心公布，自9月1日起，入境檢疫措施維持3+4，後4天自主防疫的檢疫處所調整為「1人1室」，無須向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。

各國邊境陸續開放，指揮中心指揮官王必勝今天在疫情記者會中表示，台灣也一直在開放，但每個國家開放順序不同，例如韓國將免除入境前48小時PCR陰性證明，這個台灣之前已開放，除視疫情狀況，也會參考其他國家做法和效應，作為後續開放根據。

至於交通部長王國材昨天表示0+7後開放團客才有吸引力。王必勝說，檢疫確實會降低外國觀光客來台意願，但開放仍會按照順序，在入境檢疫「3+4」改為1人1室後，每週入境人數可以再開放多一點，便可考慮團客，疫情穩定情況下會繼續加快開放腳步，往0+7規劃。

王必勝進一步說明指出，「3+4」改為1人1室後，防疫旅宿使用會從8天降為4天，能釋出防疫旅館量能，加上考量機場目前可負荷範圍約6萬到7萬人次，應可考慮將每週入境人數往6萬人方向開放。

媒體詢問，專家建議打過第3劑或第4劑，40歲以下沒有慢性病者可先試辦「0+7」，另有公衛專家預估這波Omicron BA.5疫情加上黑數，恐讓500、600萬人確診。

王必勝表示，差別化的開放不是不能考慮，但要考慮實際執行面是否可行，專家意見都尊重。

此外，英國研究發現，Omicron發生長新冠風險減少且持續時間比較短。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從年初就看到國際文獻陸續有研究指出，長新冠人數在這波Omicron流行期，比之前其他變種病毒少，台灣也是如此，目前染疫康復者門診追蹤人數就是數千名，沒有因為這波疫情大量增加。

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