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新冠新增4例兒童重症 1腦炎、3MIS-C 皆未接種疫苗

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙許政榆／台北即時報導
羅一鈞表示，今年以來中重症累計2萬3894例，死亡9060例。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，今年以來中重症累計2萬3894例，死亡9060例。圖／指揮中心提供

國內今天新增新冠肺炎中重症132例、死亡21例。其中新增四例兒童重症個案，分別為一例腦炎、三例孩童多炎症症候群（MIS-C），皆未接種疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年以來中重症累計2萬3894例，死亡9060例。今天新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，20例具慢性病史、13例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今(2022)年5月23日至8月27日，死亡日期介於6月12日至8月28日。

其中較年輕的死亡個案為30多歲男性，本身有糖尿病史，僅接種兩劑疫苗。6月6日因發燒、呼吸困難、意識改變送急診，採檢PCR陽性確診，X光顯示肺炎。住院使用瑞德西韋、類固醇、抗生素治療，6月12日仍因病況惡化死亡，死因為糖尿病酮酸血症及新冠肺炎。現在才通報是因新冠肺炎從其他死因轉為主要死因而補提列。

中重症個案則出現一例兒童腦炎重症。個案為兩歲男童，無慢性病史，未接種疫苗。8月27日出現發燒、腹瀉等症狀，使用家用快篩陽性，8月28日因活力食慾下降、疲倦至急診，體溫檢查40.6度，持續性全身抽搐30分鐘，頭部電腦斷層有腦水腫，診斷疑似腦炎。於急診給予瑞德西韋、類固醇、免疫球蛋白、降腦壓藥，8月29日轉入加護病房治療，病況改善，目前仍在加護病房治療。

另有三例兒童MIS-C個案，一例為一歲男嬰，7月11日曾確診，8月24日起出現腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹等症狀，8月26日開始發燒，就醫檢查有發炎指數升高、凝血功能異常等症狀，疑似MIS-C收治一般病房，給予免疫球蛋白治療，仍在住院中。

二歲女童有蠶豆症，8月11日確診，8月22日出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，8月27日至急診，檢查發炎指數升高、凝血功能異常，疑似MIS-C收治一般病房，給予免疫球蛋白，仍在住院中。

另一例為六歲男童，無慢性病史、未曾確診新冠。8月12日起出現發燒、腹痛、嘔吐等症狀，8月13日至急診，疑似急性腸胃炎住院。當時PCR檢查為陰性，住院後因持續發燒、腹痛，且有紅眼、發炎指數升高情形，加上Ｎ和Ｓ抗體皆為陽性，顯示曾感染新冠病毒，因此診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白和類固醇等藥物治療。治療後病況好轉，已於8月28日出院。

目前12歲以下兒童重症累計195例，其中腦炎增至28例、MIS-C增至121例；已有29人死亡。

新增新冠肺炎中重症132例、死亡21例。圖／指揮中心提供
新增新冠肺炎中重症132例、死亡21例。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
新增新冠肺炎中重症132例、死亡21例。圖／指揮中心提供
新增新冠肺炎中重症132例、死亡21例。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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