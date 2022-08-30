抗病毒藥投藥7月中以來新高 暫不重啟社區篩檢站

指揮中心今天公布，昨天口服抗病毒藥物開出5174人份，投藥明顯增加，創7月19日後單日新高；雖疫情升溫，但考量民眾家用快篩充足，暫不重啟社區篩檢站。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸升溫，BA.5株將再帶來新一波疫情高峰，疫情回升現象已表現在近期口服抗病毒藥物開立情形，確診人數增加、藥物開立隨之上升。

據中央流行疫情指揮中心統計，昨天共開5174人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共4186人份、默沙東「莫納皮拉韋」988人份，今年以來累計開立約51萬6819人，包括共42萬4003人倍拉維及9萬2816人份莫納皮拉韋。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，雖然開藥情形創7月中旬新高，回歸到單日5000多人份，但強調口服抗病毒藥物儲存量充足，民眾不用擔心藥物不夠用。

羅一鈞說，據統計，輝瑞「倍拉維」剩餘量為30.6萬人份，默沙東「莫納皮拉韋」還夠提供11.6萬人使用，預估可以使用天數分別為127天及231天，若出現消耗量較大的情形，中央將盡快洽購。提醒醫師收治高風險對象，都可盡快開立口服抗病毒藥物，降低中重症風險。

針對即將到來的BA.5疫情高峰，羅一鈞說，長照機構定期篩檢部分，將持續提供公費快篩至9月底，屆時再討論是否延長。

快篩陽性經醫師確認即視同確診，民眾PCR需求及醫院外的社區篩檢站使用率都下降，社區篩檢站在8月11日全面退場。有媒體提問，面對BA.5入侵，是否考慮社區篩檢站、增加篩檢量，以利儘速找出染疫個案。

羅一鈞表示，由於目前確診規定採取快篩陽性，經醫師研判即可，與上一波情高峰時，因為需要PCR陽性才算確診，所以廣設社區篩檢站的「時空背景不同」，再加上現在每個人家中都有1盒以上家用快篩，暫時沒有重啟社區篩檢站規劃，有必要時會滾動式調整。

商品推薦