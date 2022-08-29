嬰幼兒逾40%無保護力 王必勝籲打疫苗防BA.5

中央社／ 台北29日電

Omicron BA.5疫情來襲，指揮中心指揮官王必勝今天表示，6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率僅22.8%，即便再加30%曾染疫，仍有逾40%嬰幼兒沒保護力，呼籲儘快接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，根據中央流行疫情指揮中心統計，上週確診數達到17.6萬例，比前一週大增15.5%，Omicron BA.5疫情已經開始。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，幼兒、年長者是這波疫情必須特別關注的脆弱族群，疫苗接種將是防疫工作最重要的一環。

王必勝說，目前6個月至4歲幼兒第1劑接種率22.8%、第2劑僅1.5%，第1劑接種率以台中市33.9%最高，台東縣14.7%最低；另考量這年齡層感染率約30%，超過50%孩童具有基礎保護力，但仍有40%沒有保護力。

他指出，5歲至11歲第1劑接種率79.5%、第2劑50.4%，第1劑接種率以連江縣87.7%最高、台北市70.7%最低。

據統計，國內累計接種6062萬9448劑COVID-19疫苗，人口涵蓋率第1劑92.6%、第2劑86.6%、基礎加強劑接種率0.8%，第3劑接種率72.2%、第4劑接種率9.2%。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

BNT成人疫苗今到貨60萬劑 次世代疫苗EUA本周一定審

BA.5疫情已經開始！ 幼兒還有四成未感染也未接種

CL不來台灣了！王必勝曝公文還沒到指揮中心 因問題太多

陳水扁指陳時中「踏萬具屍體進軍北市府」 王必勝：很受傷

相關新聞

快速升溫…BA.5疫情開始 確診數一周增15.5%

新冠本土疫情明顯升溫，上周社區病毒抽驗出九十四例變異株BA.5個案，全國占比從百分之十八翻倍升至百分之四十點二，顯示國內...

BA.5首例死亡 打過3劑疫苗

昨新增二萬一六○例本土個案、二八八例境外移入、死亡廿二例。今年一月以來，疫情累計死亡人數已破九千大關，達九○一二人；昨天...

第四劑傷免疫系統？ 專家：打次世代疫苗

長輩們是否該接種第4劑新冠疫苗？近日引發許多議論，研究顯示，接種輝瑞與莫德納第4劑疫苗可增強對病毒免疫力，但也有歐盟官員擔心接種過多補強針，將對人體免疫系統造成負面影響。另有前陽明大學微生物免疫研究所教授張南驥建議第4劑以後的疫苗要接種次世代疫苗，但台灣尚未進口。

今日精摘／王必勝：單日確診破3萬5千例是有可能的

•指揮中心七月時曾表示，當Omicron變異株占本土病例達到三成以上，才會看到疫情明顯上升。而今天指揮中心公布BA.5全國占比已達四成，外界關心本周單日確診數是否會突破3萬5千例。指揮官王必勝表示，每周二、三通常確診數最高，屆時達到3萬5千例也是有可能的。

9月疫情恐上升 彰化衛生局長葉彥伯點名「這2類人」要注意

彰化今天新增新冠肺炎確診數為845人，衛生局長葉彥伯表示，過去3到4周維持低點盤旋，但疫情最近將上來，國外經驗來看國內高...

苗栗縣今確診新增512例 縣府呼籲小心防疫詐騙訊息

苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診512例，其中男性225人、女性287人，因近期詐騙集團常透過簡訊、電子郵件及Line等方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。