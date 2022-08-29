第四劑傷免疫系統？ 專家：打次世代疫苗

長輩們是否該接種第4劑新冠疫苗？近日引發許多議論，研究顯示，接種輝瑞與莫德納第4劑疫苗可增強對病毒免疫力，但也有歐盟官員擔心接種過多補強針，將對人體免疫系統造成負面影響。另有前陽明大學微生物免疫研究所教授張南驥建議第4劑以後的疫苗要接種次世代疫苗，但台灣尚未進口。

第4劑施打疑慮多

為降低中重症及死亡率，指揮中心7月宣布第4劑疫苗開打，但專家認為，打第4劑恐對免疫系統造成負面影響。1月就有歐洲藥品管理局疫苗策略長卡瓦雷利表示，目前並無數據支持民眾需要接種第4劑疫苗，即使多次施打補強針有其必要性，也得拉長間隔時間，不是每隔幾個月就接種。

美國亞利桑那大學免疫學家巴特切亞也指出，疫苗第三劑可以有效提高抗體數量，然而這只是短期的效果，數個禮拜後抗體的數量又會下降。但根據《刺胳針》期刊的研究顯示，接種第4劑輝瑞或是莫德納疫苗可顯著增加對於病毒的免疫力。

恐導致免疫逃脫

研究針對160名50至80 歲受試者分析發現，接受四次疫苗接種的人的 T 細胞數量增加了7倍，抗體數量增加了2倍；但研究同時也發現，針對接種疫苗前就有抗體以及T細胞免疫的人來說，接種第4劑新冠疫苗後的免疫力只得到小幅度提升。

世界衛生組織1月時也曾表示，反覆接種以初始病毒研發的疫苗可能「既不妥當也難以持續」。前陽明大學微生物免疫研究所教授張南驥受訪時表示，若持續接種針對舊新冠病毒開發的疫苗，會更容易導致免疫逃脫。不過他認為，還是可以接種第4劑疫苗，但它僅能增強抗體、防重症，無法完全保護。

第4劑可打Novavax

張南驥建議，若要打第4劑，選Novavax會比較安全，而第4劑或之後的疫苗施打還是以針對 Omicron等變異株製作的次世代疫苗為佳。《外媒》也指出，許多高收入國家全民接種第三針加強劑，但只對易感染和高危險族群提供第4劑或是更額外的劑次施打。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦