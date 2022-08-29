莫德納次世代疫苗完成補件 本週展開EUA審查

長輩們是否該接種第4劑新冠疫苗？近日引發許多議論，研究顯示，接種輝瑞與莫德納第4劑疫苗可增強對病毒免疫力，但也有歐盟官員擔心接種過多補強針，將對人體免疫系統造成負面影響。另有前陽明大學微生物免疫研究所教授張南驥建議第4劑以後的疫苗要接種次世代疫苗，但台灣尚未進口。

2022-08-29 17:17