莫德納次世代疫苗完成補件 本週展開EUA審查
莫德納次世代疫苗審查進度受關注，指揮中心指揮官王必勝表示，今天廠商已補件完成，本週將舉行EUA審查會議，只要EUA順利通過，就會儘快進行後續採購動作。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，疫苗接種作業持續，衛福部食藥署昨天表示，在廠商完成補件後，還須耗時檢視內容，保守預估緊急使用授權（EUA）審查可能延至9月初。
據中央流行疫情指揮中心統計，8月27日至28日COVID-19疫苗接種6萬2390人次，截至目前為止累計接種6062萬9448人次。
COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑92.6%、第2劑86.6%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.2%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93%，第2次追加劑接種率9.2%，65歲以上接種率33.5%。
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