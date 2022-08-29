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白衣天使裝葉克膜續命 遭貼「防護不落實」標籤

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護理師支援醫院防疫，染疫後既難過又很自責。圖／聯合報系資料照片
護理師支援醫院防疫，染疫後既難過又很自責。圖／聯合報系資料照片

護理師阿麗（化名）支援醫院防疫，染疫後既難過自責，也擔心傳染給家人同事，不料在加護病房期間，卻被匡列隔離的同事當成害群之馬，等康復後家人也怕她有病毒，壓力相當大。

去年5月社區疫情爆發，醫療機構塞滿大量病患和排隊篩檢人潮，阿麗所任職的醫院因防疫部門人手不足，從別單位抽調人力支援，她就是其中一員，阿麗認真學習防護規範，穿上悶熱防護衣、戴上N95口罩，全身包好上陣。

即使小心翼翼，阿麗還是確診了，甚至惡化成重症，必須裝上葉克膜續命。歷經一個多月治療，在鬼門關前走一遭的阿麗怎樣都想不到，在她與病魔纏鬥時，居然被醫院貼上「防護不落實」的標籤。

阿麗被當成害群之馬，同事認為她讓害大家被匡列、被迫「連坐」一起隔離的元凶，甚至在康復後，連家人也會害怕她身上還有病毒，面對多重壓力，無助的阿麗只能咬著牙重新上工。

今年4、5月台灣再次經歷社區大流行，Omicron變異株高傳播性帶來更大規模疫情，造成數百萬人染疫，菲拉（化名）是一名坐月子中心護理師，自知照顧脆弱新生兒不可染疫的她，幾乎只敢家裡、職場兩點一線活動，如此謹慎的她還是確診了，看著快篩試劑上的兩條線，她在停車場自責大哭。

幸好，菲拉的同事及她照顧的寶寶都平安無事，在7天居家照護期間，她收到院方要求染疫醫護確診康復後14天，才能返回職場。

最令菲拉錯愕的是，人資暗示她「髒」，這14天只能請無薪假，積極爭取後，院方看似伸出橄欖枝，但依舊強迫7天自主健康管理必須請病假，只能拿半薪。

菲拉理解所屬單位特殊，工作人員染疫後不能立刻回單位的用意，但不能接受預防風險成本全由她一個小員工承擔，經過多次交涉無果，她開始尋找勞工權益相關單位協助，誰知小蝦米鬥不過大鯨魚，只能摸摸鼻子吃悶虧。

染疫醫護除面對醫院體制內不公待遇，也不清楚染疫補償怎麼算，台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，有因公染疫的醫療人員補償金額低於10萬元，確診後停工一個月，薪資大打折，卻僅獲6萬5000元，讓醫護怒吼，比疫情期間500元防疫保單的理賠金額還低。

不論從住院天數、治療方法、總隔離時間到停工天數，陳亮甫表示，都無法掌握補償金額高低，中央只要醫護有意見就打訴訟、訴願，「我們連標準在哪都不知道，如何跟你吵？」

他認為，醫院內有最完整的染疫員工醫療過程、病情嚴重程度等資料，院方又擁有法務專家，協助員工要補償、討公道，應是身為雇主的院方責任，盼望由各醫療院所領頭，向中央要求列出染疫醫護補償標準。

衛福部次長石崇良表示，照顧染疫個案的醫護人員可向疾管署申請「執行第5類傳染病防治工作致傷病或死亡補助」，由疾管署根據傷害嚴重程度給予補助，目前審定90多案、補助金約新台幣900多萬元。

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