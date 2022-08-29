染疫血氧剩94%仍要上班 護理師嘆太血汗

26歲的小儀是長照機構護理師，5月間院內有長輩發燒，結果群聚感染一發不可收拾，她在確診後血氧一度掉到94%，向雇主請假休養卻被刁難，申請職災給付也不理，直呼太血汗。

長照機構內的住民因為高齡、免疫力差、慢性病宿疾纏身，更是COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）重症及死亡的高危險族群，機構內的護理師們扛著責任與壓力，小心再小心。

26歲的小儀（化名）在南部一家住宿式長照機構擔任護理師，她接受中央社記者訪問時表示，她所照顧的長輩從60多歲到100多歲都有，幾乎個個都有慢性病，也有不少長輩長期臥床、行動不便，必須由護理師幫忙抽痰、翻身，時刻注意身體狀況。

到了5月本土疫情白熱化，小儀回憶院內越來越多長輩同時出現發燒、咳嗽等症狀，長輩因免疫力差，本來就會時不時生點小病，但數十名長輩同時出現同樣症狀，卻是頭一次見到，讓她察覺到狀況不對勁，立刻通報主管希望替長輩們快篩。

不料，考慮到染疫的長輩無處可以轉送、家屬可能無法照顧甚至會責難長照機構防疫不力，以致院內長照主管反問「萬一驗出確診怎麼辦？」令護理師們傻眼，尤其護理師中還有幾人懷孕，擔心染疫後會傳染給寶寶。

小儀家中也有高齡90多歲的阿公，她為了避免傳染風險，每天一回到家就關在房間裡，盡可能不和家人接觸，甚至被家人指責「為何疫情來了還要去上班？」內心承受巨大壓力。

就這麼拖了1週，剛好有醫師到院內駐診，發現長輩狀況不對勁，直言若不全面快篩就要通報衛生局，長照機構主管這才點頭進行全面快篩，一路從下午篩到晚間，100多名長輩的篩檢工作總算告一段落，果真驗出一大串確診者，當天就有阿嬤病情惡化在送醫過程中病逝，後來陸續有10多名長輩病逝。

小儀說，儘管院方緊急進行分艙分流，卻已錯過防堵群聚感染的最佳時機，院內護理師相繼染疫，她自己也不例外。

某天一早小儀開始喉嚨痛、流鼻水，整個人精神狀態都不好，一快篩果然「兩條線」，她先是透過診所通報確診，緊接著告知主管，主管卻以人力不足為由要求繼續上班，沒有檢驗PCR陽性前不准假。

小儀忍著身體不適繼續工作，漸漸出現胸悶、呼吸喘等症狀，一驗血氧發現只剩94%，主管得知後卻說「還好吧！」要她先用氧氣鼻管休息一下，再繼續工作。她撐到下班後立刻去檢驗PCR，結果不但是陽性，Ct值只有11，代表體內病毒量相當高，這才順利請到假，這時日班護理師已全員確診。

小儀說，院方自稱曾向社會局尋求人力支援未果，便天天在群組裡要求染疫護理師回機構上班，對健康狀況卻不聞不問。據她所知，想申請職災給付，院方甩手不理，儘管院內護理師幾乎全部確診，卻無一人申請到職災補助。

最令小儀氣憤的是，染疫康復後她為了不讓家人擔心，向院方提出辭呈，院方卻以津貼作為要脅，揚言若她離職就領不到照顧確診者的防疫津貼，非但不照顧染疫的護理師，還打壓勞工權益，直呼真的「太血汗」。

據中央流行疫情指揮中心統計，住宿長照機構截至今年5月22日，國內共有817家住宿式長照機構出現群聚感染，其中有2949名工作人員染疫、5770名住民確診。

台灣醫療工會聯合會常務理事王曉暹表示，小儀的情形並非特例，近來接獲許多染疫醫護向工會申訴，指醫療院所或長照機構主管面對醫護詢問職災給付時，都會想方設法刁難、阻撓，甚至以「誰知道你下班會跑去哪」、「你應該不差那幾千塊吧」等風涼話攻擊醫護。

王曉暹說，近期也曾聽說有主管要求醫護證明自己感染的病毒株序列與確診者相同，才可以申請職災給付，阻撓手法無奇不有。

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