中重症+91例、31死 1歲男童高燒、嘔吐罹患MIS-C

國內今天新增新冠肺炎中重症91例、死亡31例。指揮中心發言人莊人祥表示，新增一例孩童多炎症症候群（MIS-C）個案，仍在一般病房觀察中。

新增31例本土病例死亡個案，為21例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、26例未接種3劑疫苗，確診日介於今年6月1日至8月25日，死亡日期介於6月17日至8月25日。

另新增91例中重症，包括68例中症、23例重症。其中出現一例兒童MIS-C個案，為一歲男童，無慢性病史也未接種疫苗。曾於6月19日確診，8月15日起出現高燒、嘔吐、全身皮疹等症狀，8月23日赴急診就醫、24日入住一般病房，診斷為MIS-C，目前仍在一般病房觀察治療中。

目前12歲以下兒童重症累計191例，包括27例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、118例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及˙例到院前死亡；上述個案已有29人死亡。1月至今累計中重症2萬3656例，其中8990例死亡。 發言人莊人祥表示，新增一例孩童多炎症症候群（MIS-C）個案，仍在一般病房觀察中。圖／指揮中心提供 口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供 新增新冠肺炎中重症91例、死亡31例。圖／指揮中心提供 新增新冠肺炎中重症91例、死亡31例。圖／指揮中心提供

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