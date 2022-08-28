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9月起住院陪探病可家用快篩、免除篩檢條件是什麼？4大QA一次看

中央社／ 台北28日電
醫院因應COVID-19防疫新措施將於9月上路，住院、陪探病者篩檢從現行的PCR或抗原快篩，改為可執行家用快篩，住院病人的陪病者若未完成疫苗接種，仍維持每週定期自費篩檢（圖為示意圖，非確診者）。記者黃仲裕／攝影
醫院因應COVID-19防疫新措施將於9月上路，住院、陪探病者篩檢從現行的PCR或抗原快篩，改為可執行家用快篩，住院病人的陪病者若未完成疫苗接種，仍維持每週定期自費篩檢（圖為示意圖，非確診者）。記者黃仲裕／攝影

醫院因應COVID-19防疫新措施將於9月上路，住院、陪探病者篩檢從現行的PCR或抗原快篩，改為可執行家用快篩，住院病人的陪病者若未完成疫苗接種，仍維持每週定期自費篩檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將進入下一波高峰，隨著快篩陽性經醫師確認即視同確診制度執行穩定，社區篩檢站已在8月11日全面退場後，9月起醫院住院、陪探病也調整為可家用快篩，但部分民眾對於醫院採檢新制仍有疑問，中央社特別整理4大QA解惑。

Q：我要住院，篩檢新規定是什麼？

A：若為緊急住院者，在入住病房當天需進行公費核酸檢驗或抗原快篩（含家用快篩）；急診留觀達24小時（含）以上的病人，可執行1次公費核酸檢驗或抗原快篩（含家用快篩）。

但如果是非緊急住院病人，應該在入院當天進行公費家用快篩，或於入院前2天內公費核酸檢驗或抗原快篩。前述篩檢方式擇一執行。

Q：家人住院了，我是陪病者，請問如何陪病篩檢？

A：住院病人的陪病者，應以固定陪病者為原則，且須不具COVID-19相關症狀及TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）等。非緊急住院病人陪病者，於入院陪病當天進行家用快篩或於入院陪病前2天內進行核酸檢驗或抗原快篩。

緊急入院病人的陪病者，於入院陪病當天進行核酸檢驗或抗原快篩（含家用快篩）；急診留觀達24小時（含）以上病人的陪病者，得執行1次核酸檢驗或抗原快篩 （含家用快篩）。

「完成疫苗追加劑接種」或「完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上至3個月內」陪病者，每次住院限陪病者1名公費；未完成疫苗接種的陪病者，入院陪病以自費篩檢，另應每週定期進行自費篩檢。

Q：住院、陪探病者的免除篩檢條件是什麼？

A：住院病人若為經醫師評估「無COVID-19相關症狀」且「無TOCC風險」的新生兒或早產兒，無須執行入院篩檢。

住院病人及陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以 上至3個月內」，得免除篩檢。

探病者若為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

Q：若住院病人於院內使用家用快篩執行入院篩檢，經醫師評估家用快篩檢驗結果為陽性時，怎麼辦？

A：鑑於住院病人的家用快篩結果，可能影響其後續醫療處置時程，經醫師評估家用快篩檢驗結果為陽性時，建議再進行PCR檢驗確認，以利後續處置及通報評估。

新冠肺炎 COVID-19

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