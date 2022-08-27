中重症+179例 2歲男童打1劑疫苗 確診3天後家中昏迷猝死

中央流行疫情指揮中心今公布新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案，特殊死亡個案為一名2歲男童，有慢性神經系統疾病史，8月4日接種一劑疫苗，8月17日抗原快篩陽性，8月20日家人發現昏迷，緊急救護車送醫，到院前已無呼吸心跳，急救無效死亡，死因為呼吸衰竭、新冠病毒感染。

發言人莊人祥表示，另今天新增2名兒童重症個案，皆為MIS-C，均無慢性病史，也無接種疫苗。

10個月大男嬰，7月13日確診，8月22日起有發燒、紅眼、軀幹有皮疹，8月23日至急診，疑似MIS-C收住院，檢查有冠狀動脈擴大情形，目前狀況平穩，仍收治於一般病房住院中。

11歲女童，6月7日確診，8月19日起持續發燒5天，喉嚨痛、腹脹、腹痛3天，8月23日臉部、四肢軀幹開始出現皮疹，8月24日到急診，疑似MIS-C住院，收住兒童加護病房，目前生命徵象穩定，續住加護病房治療中。

國內截至目前兒童重症共190例，包括腦炎27例、肺炎22例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡7例、MIS-C有117例、共病3例。其中29例死亡。

莊人祥表示，今日新增25621例本土個案，病例數較昨天少788例，減少3.0％，較上周六多約3700例，增加16.9%。

另今年截至8月26日，本土病例總通報512萬7915例，中重症共2萬3566名，死亡8959名，輕症無症狀99.54％。

昨日六個月到四歲幼童共6221人接種莫德納疫苗，包括接種第一劑3411人次，第二劑2810人次。目前該年齡層疫苗接種率第一劑20.2%、第二劑1.0%。昨日疫苗接種5萬3954人次，國內疫苗涵蓋率第一劑92.5%，第二劑86.6%，第一次追加劑72.1%，第二次追加劑9.1%。65歲以上第二次追加劑33.1%。 口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供 新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供 新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供 新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供 醫療資源。圖／指揮中心提供

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