快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

殉職警家屬怒吼廢死團體下地獄 呂捷：路人沒有權力談原諒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中重症+179例 2歲男童打1劑疫苗 確診3天後家中昏迷猝死

聯合報／ 記者許政榆沈能元／台北即時報導
新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今公布新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案，特殊死亡個案為一名2歲男童，有慢性神經系統疾病史，8月4日接種一劑疫苗，8月17日抗原快篩陽性，8月20日家人發現昏迷，緊急救護車送醫，到院前已無呼吸心跳，急救無效死亡，死因為呼吸衰竭、新冠病毒感染。

發言人莊人祥表示，另今天新增2名兒童重症個案，皆為MIS-C，均無慢性病史，也無接種疫苗。

10個月大男嬰，7月13日確診，8月22日起有發燒、紅眼、軀幹有皮疹，8月23日至急診，疑似MIS-C收住院，檢查有冠狀動脈擴大情形，目前狀況平穩，仍收治於一般病房住院中。

11歲女童，6月7日確診，8月19日起持續發燒5天，喉嚨痛、腹脹、腹痛3天，8月23日臉部、四肢軀幹開始出現皮疹，8月24日到急診，疑似MIS-C住院，收住兒童加護病房，目前生命徵象穩定，續住加護病房治療中。

國內截至目前兒童重症共190例，包括腦炎27例、肺炎22例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡7例、MIS-C有117例、共病3例。其中29例死亡。

莊人祥表示，今日新增25621例本土個案，病例數較昨天少788例，減少3.0％，較上周六多約3700例，增加16.9%。

另今年截至8月26日，本土病例總通報512萬7915例，中重症共2萬3566名，死亡8959名，輕症無症狀99.54％。

昨日六個月到四歲幼童共6221人接種莫德納疫苗，包括接種第一劑3411人次，第二劑2810人次。目前該年齡層疫苗接種率第一劑20.2%、第二劑1.0%。昨日疫苗接種5萬3954人次，國內疫苗涵蓋率第一劑92.5%，第二劑86.6%，第一次追加劑72.1%，第二次追加劑9.1%。65歲以上第二次追加劑33.1%。

口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供
新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

未比照流感訂定停課標準 莊人祥：學童已有保護力

開學在即民團盼訂群聚停課標準 莊人祥：各校彈性調整

長者第4劑間隔縮短？ 莊人祥：ACIP開會時間安排中

機組員外站執勤仍得隔離 莊人祥：評估染疫情形後調整

相關新聞

集中檢疫所津貼遭控被追回 指揮中心急撇不必繳「還加倍給付」

新冠疫情爆發，醫護永遠站在最前線守護，但近日有網友爆料，之前明明說防疫獎金一定會給，但近日卻收到公文，集中檢疫所的防疫獎...

中重症+179例 2歲男童打1劑疫苗 確診3天後家中昏迷猝死

中央流行疫情指揮中心今公布新增179例中重症個案，包括138例中症、41例重症。另新增40例死亡個案，特殊死亡個案為一名...

本土+2萬5621 境外+280 死亡+40 新北5千例最多

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬5901例COVID-19確定病例，分別為2萬5621例本土個案及280例境外移...

莫德納次世代疫苗尚未補件 王必勝：拚下周審查EUA

國內Omicron BA.5疫情升溫，但次世代疫苗仍在審查中，日前要求莫德納次世代疫苗緊急使用授權（EUA）審查，限期廠...

提升嬰幼兒保護力 竹市加開假日疫苗專診

新竹市今天新增733例確診個案，市府今天指出，為提升6個月至5歲嬰幼童足夠保護力，降低中重症風險及MIS-C的發生機率，...

影／嚴防BA.5 台中幼兒BNT第1劑今開打

台中市政府為嚴防BA.5，台中6個月到5歲幼兒BNT疫苗第一劑今天開打。台中市長盧秀燕說今天說，台中市幼兒疫苗施打率全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。