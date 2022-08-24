林氏璧靠「防疫五招」旅日40天 回台全身而退

國內疫情隨著BA.5在社區內傳播，指揮中心估近期將有新一波感染，民眾對於防疫不可掉以輕心。前台大感染科醫師林氏璧，因工作需求在日本待了40天，回台後收到許多網友詢問「如何在第七波疫情的日本40天全身而退？」，林氏璧也在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享防疫5大原則。

面對疫情的心態，林氏璧發文表示，自己幾乎每天在餐廳外食，不得已也會到擁擠的地方，心態上抱著隨時會染疫的風險，做好基本防護，並不會隨時提心吊膽戴著N95口罩、護目鏡、狂噴酒精等，若不幸染疫，自己則會做後續處理。

在接種疫苗的狀況，林氏璧補充，距離自己打第三劑疫苗已超過半年。預防感染的幫助相當有限，但預防重症還是會有一定的效果。不過，他則建議超過60歲的朋友現在就可以去打第四劑了。

網友紛紛留言表示，「難道是天選之人？」、「基本防護做好真的幫助很大！重點是要有對的自主防疫觀念加打疫苗」、「在日本疫情快3年中，買了一瓶酒精乾洗手，到現在還剩半瓶，都是用公家的」、「我覺得跟大環境裡的其他人是否也有做好防疫，或是在乎防疫也有莫大關係」、「我打了第四劑後一個月因公篩檢確診，毫無症狀。所以真的很建議接種保護自己」。

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