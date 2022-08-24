林氏璧靠「防疫五招」旅日40天 回台全身而退
國內疫情隨著BA.5在社區內傳播，指揮中心估近期將有新一波感染，民眾對於防疫不可掉以輕心。前台大感染科醫師林氏璧，因工作需求在日本待了40天，回台後收到許多網友詢問「如何在第七波疫情的日本40天全身而退？」，林氏璧也在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享防疫5大原則。
林氏璧的防疫5大原則如下：
1.全程戴外科口罩，特別是室內空間，口罩每天換一個，流汗太溼也需替換。
2.盡量避免密閉、擁擠不通風的室內空間，非不得已也要減少逗留時間。
3.絕不亂摸眼口鼻。接觸到外面的物品後，絕對要酒精乾洗手。
4.抓安全距離不要人擠人，和人保持1.5公尺以上。
5.搭飛機時，必戴N95口罩，飛機上盡量不飲食和上廁所。
面對疫情的心態，林氏璧發文表示，自己幾乎每天在餐廳外食，不得已也會到擁擠的地方，心態上抱著隨時會染疫的風險，做好基本防護，並不會隨時提心吊膽戴著N95口罩、護目鏡、狂噴酒精等，若不幸染疫，自己則會做後續處理。
在接種疫苗的狀況，林氏璧補充，距離自己打第三劑疫苗已超過半年。預防感染的幫助相當有限，但預防重症還是會有一定的效果。不過，他則建議超過60歲的朋友現在就可以去打第四劑了。
網友紛紛留言表示，「難道是天選之人？」、「基本防護做好真的幫助很大！重點是要有對的自主防疫觀念加打疫苗」、「在日本疫情快3年中，買了一瓶酒精乾洗手，到現在還剩半瓶，都是用公家的」、「我覺得跟大環境裡的其他人是否也有做好防疫，或是在乎防疫也有莫大關係」、「我打了第四劑後一個月因公篩檢確診，毫無症狀。所以真的很建議接種保護自己」。
▪【疫情專題】8月24日新增本土28,397例、境外移入173例 確診死亡18例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言