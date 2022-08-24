因應開學 新北：校園快篩試劑百分百準備充足
新北市教育局今天表示，學校將開學，校園快篩試劑百分百準備充足，9月12日起啟動校園防疫，不再一人確診全班停課；只要師生有需要立即提供快篩，有健康疑慮者不到校上課。
教育局今天說，高中以下各級學校8月30日開學，校園防疫新制針對高中以下學校（含幼兒園）9月12日起不再一人確診全班停課，若班上有同學確診或快篩陽性，同班其他人快篩陰性無症狀可上課。
新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變會議今天上午在市府舉行，衛生局說，學校即將開學，鼓勵學童施打疫苗提升保護力。25日、26日加開第一期預約，27日至9月3日接種；31日至9月2日加開第二期預約，9月4日至11日接種。
另外，衛生局表示，新北公共托育中心也將在29日起陸續接種疫苗，6個月至未滿5歲的輝瑞嬰幼兒疫苗第一劑，在五股、永和、樹林、淡水、汐止公共托育中心，開放現場掛號，隨到隨打。
教育局長張明文表示，校園防疫各校已備妥小一新生的午餐隔板，將提醒學生們午餐時間不要嬉戲交談，專心吃飯；新生訓練在防疫規範下，採取實體與線上整合方式舉行，校園防疫專案辦公室隨時提供校園諮詢。
教育局說，新北市各項防疫作為依循中央規定，持續維持高度標準，快篩試劑準備充足，師生有需求，百分之百可獲得快篩試劑；除全面補助各校防疫經費，購置體溫計、酒精、口罩、消毒及洗手用品，也提醒所有師生身體不適時，不到校上班或上課，確保師生健康。
市長侯友宜在防疫會議後接受聯訪表示，開學前重視環境清消、防疫物資配合中央步調到位，開學後要教育宣導，提供安全的教育環境。他隨後也前往板橋國小，視察校園防疫準備工作。
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