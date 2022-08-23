快訊

「2022米其林必比登」完整名單出爐！台北57家、台中37家、台南 27家、高雄20家上榜

數位中介法選後就會推動？蘇揆8個字回應

台灣跑路難度超高？殺警案凶嫌17小時逃逾400公里 網曝落網關鍵

蔣萬安批疫苗採購黑箱 陳時中酸「沒辭立委能再調閱」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
陳時中今早參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展 」；針對國台北市長參選人蔣萬安批評，衛福部給立法院的疫苗採購資料有部分塗黑遮蔽，陳時中直呼「這個講法大錯特錯」。記者鍾維軒／攝影
陳時中今早參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展 」；針對國台北市長參選人蔣萬安批評，衛福部給立法院的疫苗採購資料有部分塗黑遮蔽，陳時中直呼「這個講法大錯特錯」。記者鍾維軒／攝影

對手蔣萬安近日針對疫苗採購議題猛攻，質疑提供資料有部分遮蔽。對此，民進黨台北市長參選人陳時中今受訪時直言「講法大錯特錯」，蔣是立院調閱小組召集人，要什麼資料、遮蔽什麼都要先向委員會報告，若當初認為資料不夠卻沒提出就是失職，就算覺得不夠，因蔣未辭立委，下會期能繼續調閱。

陳時中今早參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展 」；針對國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，衛福部給立法院的疫苗採購資料有部分塗黑遮蔽，陳時中說，「這個講法大錯特錯」，蔣為立院調閱小組召集人，要什麼資料、遮蔽什麼都要先向委員會報告，資料放在那邊2個月給大家看，中間都是委員會會議，有什麼不滿都可以提出來。

陳時中表示，蔣萬安自己當立委、召集人，如果覺得資料不夠沒有提出來，就是失職，現在覺得不夠變了心也沒關係，下個會期蔣還是立委，沒有辭職，可以繼續調閱資料，無論誰來主政都一樣，根據合約、國際應該遵守的信用，該公開就公開。

不過蔣萬安不斷要求公開保密條款內容，外界質疑他根本沒擔任過美國律師。陳時中認為，這不是有沒有當過律師的問題，而是有做國際貿易的都清楚，合約都有保密條款，不遵守會有些處分，之後生意可能就沒辦法做，過去也再三強調，疫情還沒有過去，也許未來有新疫苗、新藥出來，若因為沒有遵守條約規範，以致減低購買競爭力，絕對不是國人想要看到的事情。

至於高端疫苗採購價格是否能夠公開？陳時中回應「大家有沒有想過高端有一天往外賣的事情？」對於國產新藥不保護，將來如何在國際上競爭，今天公布採購價格後，下個國家就會要求比較低，事實上，只要從總預算和購買劑數也能知道，誤差大概在10元左右。

新冠肺炎 COVID-19 2022大選 蔣萬安 台北市長 陳時中

延伸閱讀

疫苗合約不公布 柯文哲嗆：是陳時中還是後面的誰？

大安區辦活動遭里長潑冷水？ 蔣萬安：和各區緊密配合

調查3+11只要求衛福部檢討 蔣萬安：犧牲地位和公信力

王必勝搶開記者會 林奕華：搖身變陳時中競辦發言人？

相關新聞

監院「3+11」調查報告出爐 指揮中心下午2時記者會說明

去年5月本土疫情爆發，機組人員檢疫制度改為「3+11」引發討論。監察院調查報告昨出爐，認為指揮中心當時未善盡對外詳細說明...

皮蛇纏身「痛到想自殺」！新冠確診後帶狀疱疹風險增21% 該怎麼辦？

近期研究指出，新冠康復之後出現帶狀疱疹的風險增加21%，醫師更指出因為呼吸道受損，其他傳染性疾病也可能趁機入侵。面對一波未平一波又起的傳染疾病，「疫苗」可能是你最好的健康投資。

疫苗合約不公布 柯文哲嗆：是陳時中還是後面的誰？

衛福部疫苗採購合約列密爭議，民進黨北市長參選人陳時中昨天說「不要跟合約抵觸，可以公開就盡量公開」。台北市長柯文哲今天則再...

蔣萬安批疫苗採購黑箱 陳時中酸「沒辭立委能再調閱」

對手蔣萬安近日針對疫苗採購議題猛攻，質疑提供資料有部分遮蔽。對此，民進黨台北市長參選人陳時中今受訪時直言「講法大錯特錯」...

桃機入境旅客免費防疫巴士 開設桃園線停靠七防疫旅館

配合中央流行疫情指揮中心放寬入境名額，桃園機場防疫巴士開設桃園市路線，採固定時刻發車（每日17時及22時）提供旅客免費搭...

新聞眼／疫苗採購保密、保存說法變 指揮中心別糊弄

我國採購疫苗合約封存卅年引發爭議。中央流行疫情指揮官王必勝和民進黨台北市長參選人陳時中昨口徑一致表示，所謂卅年是指公文保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。