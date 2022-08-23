蔣萬安批疫苗採購黑箱 陳時中酸「沒辭立委能再調閱」

對手蔣萬安近日針對疫苗採購議題猛攻，質疑提供資料有部分遮蔽。對此，民進黨台北市長參選人陳時中今受訪時直言「講法大錯特錯」，蔣是立院調閱小組召集人，要什麼資料、遮蔽什麼都要先向委員會報告，若當初認為資料不夠卻沒提出就是失職，就算覺得不夠，因蔣未辭立委，下會期能繼續調閱。

陳時中今早參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展 」；針對國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，衛福部給立法院的疫苗採購資料有部分塗黑遮蔽，陳時中說，「這個講法大錯特錯」，蔣為立院調閱小組召集人，要什麼資料、遮蔽什麼都要先向委員會報告，資料放在那邊2個月給大家看，中間都是委員會會議，有什麼不滿都可以提出來。

陳時中表示，蔣萬安自己當立委、召集人，如果覺得資料不夠沒有提出來，就是失職，現在覺得不夠變了心也沒關係，下個會期蔣還是立委，沒有辭職，可以繼續調閱資料，無論誰來主政都一樣，根據合約、國際應該遵守的信用，該公開就公開。

不過蔣萬安不斷要求公開保密條款內容，外界質疑他根本沒擔任過美國律師。陳時中認為，這不是有沒有當過律師的問題，而是有做國際貿易的都清楚，合約都有保密條款，不遵守會有些處分，之後生意可能就沒辦法做，過去也再三強調，疫情還沒有過去，也許未來有新疫苗、新藥出來，若因為沒有遵守條約規範，以致減低購買競爭力，絕對不是國人想要看到的事情。

至於高端疫苗採購價格是否能夠公開？陳時中回應「大家有沒有想過高端有一天往外賣的事情？」對於國產新藥不保護，將來如何在國際上競爭，今天公布採購價格後，下個國家就會要求比較低，事實上，只要從總預算和購買劑數也能知道，誤差大概在10元左右。

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