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監院「3+11」調查報告出爐 指揮中心下午2時記者會說明

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
發言人莊人祥。圖／本報資料照
發言人莊人祥。圖／本報資料照

去年5月本土疫情爆發，機組人員檢疫制度改為「3+11」引發討論。監察院調查報告昨出爐，認為指揮中心當時未善盡對外詳細說明責任，應檢討改進。相關回應，有待指揮中心下午2時舉行記者會時，由發言人莊人祥對外說明。

根據監察院調查報告所述，「5+9」調整為「3+11」決策考量雖有所本，但未對外詳加說明，衛福部應檢討改進。

另外現行法令未明確規範指揮中心指揮官作成決策前須經何種會議的法定程序和製作、公開會議紀錄。但對人民知的權利非常重要，因此依中央法規標準法第五條規定，「其他重要事項」應以法律定之。

而疫情連續11周下降，上周卻首度反轉，指揮官王必勝昨說「這是疫情升溫的警訊」。今天確診數是否再攀升，也是外界關注焦點。

昨新增1萬6669例本土病例，為7728例男性、8937例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布為新北市(3,470例)、桃園市(2,087例)、台北市(1,984例)、台中市(1,832例)、高雄市(1,300例)、台南市(1,082例)、彰化縣(687例)、新竹縣(529例)、苗栗縣(505例)、新竹市(467例)、屏東縣(424例)、雲林縣(355例)、宜蘭縣(318例)、基隆市(292例)、南投縣(276例)、花蓮縣(273例)、嘉義縣(272例)、嘉義市(177例)、台東縣(168例)、澎湖縣(86例)、金門縣(83例)、連江縣(2例)。

新冠肺炎 COVID-19

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