疫情連降11週後首回升 王必勝：疫情升溫警訊

指揮中心指揮官王必勝今天表示，上週共確診15.2萬例COVID-19病例，比前一週略增2.9%，是連續11週下降後首次回升，也是疫情升溫警訊，呼籲父母儘速帶幼兒接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，國內自今年第21週以來，已連續11週確診數下降，2週前來到最低點、單週確診數僅14萬8479例，但上週確診數首見攀升，共15萬2773例、增加2.9%，是疫情升溫警訊，此後疫情可能漸漸往上。

王必勝表示，影響下一波Omicron BA.5疫情的因素很多，包括曾感染過的人數、疫苗覆蓋率、社區剩餘保護力、民眾有無遵守防疫規定等，呼籲民眾儘早打疫苗、落實防疫措施，做好防疫準備。

據指揮中心推估，尚未接種疫苗的嬰幼兒可能是下波疫情的主要染疫對象。王必勝表示，目前幼兒疫苗涵蓋率約20%，另有30%曾自然感染，約有50%具有基礎保護力，盼持續將保護力提高到60%以上，並滾動調整幼兒園防疫措施。

另外，因應暑假將結束，入境人數大增，每週4萬名入境名額已不夠用，王必勝宣布，即日起將入境總人數從4萬人提升至5萬人。

他表示，最近除了有大量返鄉人潮，也有不少境外生即將回台讀書，考量部分周邊國家疫情開始趨緩、入境陽性率持平且防疫旅館量能足夠，在需求大增及風險可控的前提下，再次鬆綁入境人數上限。

王必勝並指出，最近很多民眾收到詐騙訊息，詐騙集團謊稱政府提供確診者數萬元的補助金，要求加Line、點選網頁等，都是不實訊息，呼籲民眾切勿輕信或轉傳，法制單位已報案處理，同時提醒民眾不要受騙上當。

據指揮中心統計，昨天6個月到4歲嬰幼兒共接種691劑COVID-19疫苗，其中第1劑共497劑、涵蓋率18.9%，第2劑194劑、涵蓋率0.2%；國內累計接種6033萬4133劑，人口涵蓋率第1劑92.4%、第2劑86.4%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.9%，第2次追加劑接種率8.7%。

口服藥使用方面，昨天共開立855人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共793人份、默沙東「莫納皮拉韋」62人份，今年以來累計開立約49萬1685人，包括共40萬2976人倍拉維及8萬8709人份莫納皮拉韋。

醫療資源方面，全台專責、負壓病房共8054床、空床5273床、空床率65.5%，其中台北區53.3%、北區60.6%、中區73.3%、南區59.9%、高屏區70.7%、東區87.9%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4211床、空床率53.6%；23家地方加強型防疫旅館1292床、空床數743床、空床57.5%。

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